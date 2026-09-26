Será trasladado a Baja California

Ernesto Ruffo deja El Altiplano para seguir en prisión domiciliaria proceso por huachicol fiscal

Exgobernador de Baja California será trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, salió del penal “ El Altiplano”, el 26 de septiembre de 2026.
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, salió del penal “ El Altiplano”, el 26 de septiembre de 2026. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, salió este sábado del penal “El Altiplano” para continuar en prisión domiciliaria el proceso en su contra por su presunta responsabilidad en un esquema de huachicol fiscal.

Ruffo Appel, de 74 años, dejó el centro penitenciario ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que un juez federal determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva al considerar la salud del exmandatario.

Tras abandonar el penal, escoltado por unidades de la Guardia Nacional, el imputado será trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California.

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El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, salió del penal “ El Altiplano”, el 26 de septiembre de 2026.
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, salió del penal “ El Altiplano”, el 26 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

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cehr

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