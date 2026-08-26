En alcaldía Miguel Hidalgo

FGR encuentra documentos relacionados con red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo tras cateo en CDMX

Pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos estarían relacionados con la red de contrabando de combustible

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el 16 de julio de 2026.
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el 16 de julio de 2026. Foto: FGR / La Razón
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La Razón Online

Tras un cateo a dos bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró documentos presuntamente relacionados con una red de contrabando de combustible en la que estaría involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

En un mensaje en video, la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que en el inmueble fueron asegurados “pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos” que, aseguró, permitirán abrir nuevas líneas de investigación.

Los documentos, explicó, “darían cuenta de la simulación ejecutada por los presuntos integrantes de la red criminal”; además, las autoridades ministeriales y federales decomisaron registros supuestamente relacionados “con otros esquemas delictivos”, también bajo investigación de la FGR.

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“El análisis de lo asegurado permitió identificar indicios relevantes, sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada”, agregó la fiscal, en referencia a la empresa Ingemar S.A. de C.V. investigada por presuntas operaciones de contrabando de combustible en las que estarían involucradas 25 personas, entre ellas Ernesto Rufo.

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cehr

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