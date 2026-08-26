Aplazan audiencia de Fernando Farías Laguna; jueza decidirá mañana si lo vincula a proceso

La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega suspendió este miércoles 26 de agosto la audiencia inicial de Fernando Farías Laguna.

La diligencia continuará este jueves a las ocho de la mañana cuando resolverá si lo vincula a proceso por el caso de huachicol fiscal, informó el despacho Mendieta y Asociados, encargado de la defensa del ex mando naval.

Después de una jornada que comenzó a las 9:15 de la mañana en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1,el Altiplano, la juzgadora decretó un nuevo receso y determinó continuar mañana únicamente para comunicar su decisión. Los abogados del acusado participaron de forma presencial en este proceso.

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Farías Laguna tomó la palabra ante la jueza durante la sesión, aunque su intervención quedó bajo reserva debido al carácter cerrado de la audiencia.

“Dio una declaración de la cual no puedo divulgar su contenido, por supuesto”, señaló la defensa.

De acuerdo con el despacho, una vez concluida esta etapa podrán darse a conocer mayores detalles sobre lo expresado por el ex mando naval.

“Hasta tanto no se haya resuelto este periodo, estaremos en posibilidad de comunicarles lo que haya declarado”, añadió el representante legal.

🔴La jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó un receso en la audiencia de Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal.



Se reanudará este jueves por la mañana para determinar la situación jurídica del excontralmirante.



🗞️Juan Antonio Jiménez vía @Radio_Formula pic.twitter.com/CGfQlScJoF — Azucena Uresti (@azucenau) August 27, 2026

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MSL