Fernando Farías Laguna será internado en el penal del Altiplano, informa Ernestina Godoy

La fiscal general de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que el excontralmirante Fernando Farías Laguna será ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano a su llegada a México después de su expulsión de Argentina.

“Una vez trasladado, será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 en el Altiplano, donde quedará a disposición del juez de control que lo requirió”, informó en un video mensaje.

Fernando Farías Laguna fue acusado de importar gasolina y diésel desde el extranjero declarando falsamente ante las autoridades que se trata de otros productos, conocido como huachicol fiscal.

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FERNANDO FARÍAS, tras ser detenido en Buenos Aires, Argentina, el pasado 23 de abril. ı Foto: Especial

El imputado viaja a México a bordo de una aeronave perteneciente a la SEMAR, después de que fue expulsado por Argentina y entregado a autoridades mexicanas.

Además, Ernestina Godoy agradeció a las autoridades de Argentina por su colaboración en la expulsión de uno de los presuntos líderes de una red de huachicol fiscal en México.

La fiscal general de la República hizo un recuento de cómo avanzaron las investigaciones contra Fernando Farías Laguna.

Así fue la investigación contra Fernando Farías Lagunas por huachicol fiscal

Ernestina Godoy detalló que las investigaciones iniciaron en 2024 tras la entrega de indicios por parte de la Secretaría de Marina.

La existencia del esquema se confirmó en marzo de 2025 con el aseguramiento en Altamira, Tamaulipas, de un buque cargado con 8 millones de litros de hidrocarburo.

Días más tarde, las autoridades detectaron una operación similar en Ensenada, Baja California, donde se decomisó un segundo barco con otros 8 millones de litros de combustible ingresados de manera ilegal.

De acuerdo con las indagatorias, la organización utilizaba buques tanque para arribar a puertos de Tamaulipas y Baja California. En el lugar, reportaban de manera fraudulenta los hidrocarburos como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos correspondientes.

El esquema contó con la complicidad de agentes aduanales y servidores públicos que simulaban revisiones e inspecciones, además de alterar pedimentos, volúmenes y muestras del producto.

Una vez descargado el combustible, el transporte y la distribución se realizaban mediante empresas legalmente constituidas para surtir a estaciones de servicio finales o lavar los recursos obtenidos de forma ilícita.

Momento de la detención de Fernando Farías Laguna ı Foto: Especial

El rastreo de la estructura permitió solicitar órdenes de aprehensión y emitir una ficha roja de Interpol contra Fernando Farías Laguna, señalado como uno de los principales implicados.

El imputado fue localizado y detenido en Argentina el pasado 23 de abril, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizó la solicitud de extradición el 21 de mayo. Junto con Fernando Farías Laguna, las autoridades han presentado ante los tribunales a 15 personas más, de las cuales 12 eran exservidores públicos.

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JVR