Argentina entrega a Fernando Farías Laguna a México

Autoridades de Argentina entregaron este jueves al contralmirante Fernando Farías Laguna a funcionarios mexicanos para concretar su expulsión y traslado a México, donde enfrenta una orden de aprehensión por su posible relación con una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible.

El exmando naval viajará a la Ciudad de México a bordo de una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar). Personal ministerial de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) acudió al país sudamericano para recibirlo y presentarlo ante el juez federal que lo requirió.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), otras 15 personas ya fueron detenidas por su posible participación en la misma estructura criminal. La institución ubica a Farías Laguna dentro de una investigación por operaciones irregulares con productos derivados del petróleo o huachicol fiscal.

Su captura ocurrió el 23 de abril en Argentina, después de que Interpol emitió una Ficha Roja a petición de la Fiscalía mexicana. Para ese momento, las autoridades federales ya contaban con una orden judicial en su contra.

Esta entrega pudo avanzar después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desistió de la solicitud formal de extradición presentada ante el Poder Judicial argentino. Ese procedimiento, todavía inconcluso, se había convertido en un obstáculo para ejecutar la salida por la vía migratoria.

La defensa del contralmirante había advertido que la extradición inconclusa impedía concretar su salida inmediata de Argentina, pese a que existía disposición para deportarlo. Con el retiro de esa petición, quedó libre la ruta administrativa para entregarlo a México.

Tras recibir el desistimiento de México, el juez encargado del expediente ordenó archivar el proceso de extradición y dispuso que Farías Laguna saliera del penal para quedar bajo control de la autoridad migratoria argentina.

Personal del Ministerio Público de la Federación y funcionarios de la Cancillería participan en el traslado hacia territorio mexicano, mientras la Marina proporcionó la aeronave destinada a la operación.

Según la FGR, el procedimiento requirió intercambio de información y coordinación con la SEMAR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la SRE. La dependencia también reconoció la colaboración de autoridades de Estados Unidos y de las instituciones de justicia y la Cancillería de Argentina.

Farías Laguna quedará a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura una vez que arribe a México. La Fiscalía señaló que mantendrá las investigaciones contra la red vinculada con el contrabando y distribución de combustibles..

La #FGRInforma al Pueblo de México que, en coordinación con la @SEMAR_mx, la @SRE_mx y la @SSPCMexico lleva a cabo el traslado, de Argentina a México, de Fernando “N”, ex servidor público posiblemente relacionado con una compleja red criminal, dedicada al contrabando, dispersión… — FGR México (@FGRMexico) August 20, 2026

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