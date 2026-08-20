Cerco al Tío Lako, objetivo prioritario del CJNG; capturan a hija, pareja y 10 más

Fuerzas federales detuvieron en Michoacán a 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y alcanzaron el círculo familiar de Heraclio Guerrero Martínez, Tío Lako, señalado como jefe regional de esa organización. Entre los capturados están su hija, Marisol Guerrero Valadez, y Lourdes “N”, identificada por las autoridades como su pareja sentimental.

Inicialmente fueron reportadas nueve personas detenidas durante la madrugada del miércoles, aunque el despliegue continuó durante la noche, cuando fueron capturadas tres personas más como parte de las labores de seguimiento, por lo que el saldo aumentó a 12 asegurados. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que Guerrero Martínez se encuentre entre ellos.

El Dato: En 2015, el capo fue detenido como presunto autor intelectual del asesinato de Enrique Hernández Saucedo, exlíder de autodefensas, pero quedó en libertad.

Participaron en el operativo las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina.

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Las primeras aprehensiones ocurrieron de madrugada en los municipios de Tanhuato, donde el despliegue se concentró en la localidad de Tinaja de Vargas, mientras que en Ecuandureo tuvo lugar en el poblado de Colesio.

Lourdes “N” y Marisol “N”, vinculadas con el capo, ayer, tras su detención. ı Foto: Especial

Durante las primeras horas, las versiones sobre el operativo colocaron al Tío Lako entre los posibles capturados y alimentaron la expectativa de que el despliegue federal lo había alcanzado.

En medio de esa incertidumbre, grupos criminales comenzaron a bloquear carreteras y quemar vehículos en distintos puntos del estado. Reportes policiales contabilizaron al menos 12 cierres en 10 municipios desde aproximadamente las 06:00 horas, mientras autoridades estatales y federales desplegaron el Plan Antibloqueo para recuperar las vías.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum vinculó lo ocurrido en las carreteras con una operación del Gabinete de Seguridad: “Hay un operativo de detención de uno o varios objetivos relevantes, y por eso se dio esta toma de algunos lugares. La Secretaría de la Defensa ya está ahí, con todos los elementos necesarios para apoyar”.

Más tarde, la Secretaría de la Defensa descartó que Guerrero Martínez estuviera entre los detenidos. La aclaración confirmó que las capturas habían alcanzado a su círculo familiar, pero no al jefe regional del CJNG.

El mayor número de afectaciones se concentró en la región de Zamora. En la carretera hacia La Piedad, delincuentes colocaron un camión robado a la altura de El Sauz de Abajo; otros cortes aparecieron en Pochote y Quiringuicharo, dentro de Ecuandureo. También hubo interrupciones en los tramos Pátzcuaro-Quiroga, Churintzio, Purépero, Tangancícuaro y el corredor Morelia-Jiquilpan.

Zona de riesgo ı Foto: Especial

Durante uno de esos episodios, un conductor murió a balazos en la caseta de Panindícuaro. De acuerdo con testimonios, hombres armados intentaron quitarle la camioneta que manejaba para utilizarla en uno de los bloqueos, pero le dispararon cuando se resistió. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían incorporado ese homicidio al balance oficial de la jornada.

La violencia alteró además las rutas del transporte de carga. Antonio Lancaster Jones, representante de las cámaras industriales de Jalisco, informó que algunas unidades quedaron detenidas y otras cambiaron su trayecto hacia Aguascalientes o Guanajuato para reducir riesgos, ante la posibilidad de nuevas afectaciones en los corredores utilizados por el sector.

Mientras avanzaba la jornada, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó del reforzamiento de la seguridad en Zamora, La Piedad y Pátzcuaro. El mandatario estatal atribuyó los cierres a “reacciones de grupos delincuenciales tras una serie de detenciones efectivas realizadas por las autoridades”, sin identificar qué célula ejecutó cada uno de los ataques. Para la tarde, el gobierno estatal reportó restablecida la circulación en los puntos intervenidos.

El reporte federal identifica a Tío Lako como autor intelectual de las agresiones contra integrantes de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, después de la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, así como de su hijo, Ruben Guerrero Valdez, alias El R1 o Láminas.

Heraclio Guerrero, de más de 70 años, encabeza junto con su hermano la facción conocida como Los Guerreros, brazo armado del CJNG que opera en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. Su liderazgo se consolidó desde la fundación del cártel, convirtiéndose en uno de los mandos más longevos y con mayor peso territorial en el occidente del país, y fue señalado en tercer lugar como posible sucesor del mando del cártel tras la muerte de El Mencho.

Se le identifica además, como responsable de parte importante del robo de combustible del cártel en Veracruz. También destaca en la producción y venta de droga sintética en laboratorios propios, que abastecen a la región y a rutas de exportación, así como en la extorsión a comerciantes, transportistas y productores agrícolas, especialmente aguacateros de Michoacán.

Dentro de los inmuebles y zonas intervenidas, el personal federal encontró 64 vehículos, uno de ellos blindado, siete motocicletas y un dron. El armamento comprendía una ametralladora calibre .50, cuatro Minimi de 5.56 milímetros, nueve armas largas, una corta, dos aditamentos lanzagranadas, ocho artefactos explosivos improvisados, cartuchos, cargadores de distintos calibres, equipo táctico y diversas drogas.

La Fuerza Aérea Mexicana trasladó a los detenidos en helicóptero a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La FGR deberá definir los delitos por los fueron detenidos, así como la situación jurídica de cada uno.