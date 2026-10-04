¿Cuál es el estado de salud de la reportera y camarógrafo atropellados EN VIVO en Monterrey?

La reportera Alma Mireya de la Rosa Flores y su camarógrafo Cristo Morales se encuentran fuera de peligro y en recuperación después de haber sido atropellados mientras realizaban un enlace en vivo para GamaVisión, en medio de la cobertura de las afectaciones provocadas por las lluvias en Monterrey, Nuevo León.

El accidente ocurrió el pasado 2 de octubre durante la transmisión en directo, cuando ambos comunicadores se encontraban sobre la avenida Morones Prieto, colonia Nuevo Repueblo. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, muestran el momento en el que el conductor de una camioneta tipo SUV pierde el control debido a las condiciones del pavimento afectado por las lluvias, derrapa y embiste a la reportera y el camarógrafo.

Tras el impacto, el vehículo continuó su trayectoria y terminó contra los restos de un muro ubicado en la vialidad. Personal de emergencia acudió poco después para atender a los comunicadores y posteriormente llevarlos a un hospital.

Posteriormente, se informó que la reportera y el camarógrafo recibieron atención médica y fueron trasladados a un hospital, donde David Faz, uno de sus colegas de GamaVisión, los reportó estables.

Gracias a Dios, nuestra compañera reportera de @gamavisionmx Alma de la Rosa Flores y su camarógrafo Cristo Morales se encuentran bien y estables tras ser atropellados por una camioneta mientras realizaban una cobertura en vivo en Avenida Morones Prieto en #Monterrey 🙏 pic.twitter.com/3QZGe4OH2h — David Faz (@davidfaz) October 2, 2026

Al hablar sobre lo ocurrido, la reportera Alma de la Rosa confirmó que su estado de salud había mejorado y agradeció las muestras de apoyo que recibió después del percance.

“Llevo 35 años en la reporteada. (...) No había visto las imágenes, pero me las imaginaba. Y nada más que agradecida con Dios, con la vida y con todas las personas que se preocuparon por nosotros. (...) Darles las gracias a todos. Estamos, gracias a Dios, ya un poco mejor”, declaró la comunicadora.

En tanto, este 3 de octubre el presidente de Grupo Dominio Medios, Mario Gamez, también informó sobre la evolución de los comunicadores, a quienes visitó en el hospital, y agradeció las muestras de solidaridad hacia ambos y hacia la empresa.

“Ya pasado el susto y recibiendo muchas muestras de apoyo y cariño para Alma de la Rosa Flores y Cristo y para nuestra empresa! Gracias a todos, de corazón”, escribió en la red social X.

Ya pasado el susto y recibiendo muchas muestras de apoyo y cariño para @almadelarosaflores y Cristo y para nuestra empresa ! Gracias a todos, de corazón. @gamavisionmx @DominioRadio pic.twitter.com/U2N02DpjzM — MARIO GAMEZ (@MARIOGAMEZTV) October 3, 2026

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