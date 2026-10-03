Atacan a policías municipales en Mazatlán, Sinaloa; SSP reporta situación ‘bajo control’

Dos policías municipales resultaron lesionados tras ser atacados a balazos la mañana de este sábado 3 de octubre en las inmediaciones de la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa.

La agresión provocó el despliegue de elementos del Grupo Interinstitucional en la zona, mientras se realizaban recorridos preventivos para localizar a los responsables. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que la situación se encuentra “bajo control”.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los dos agentes sufrieron heridas por proyectil de arma de fuego y fueron trasladados para recibir atención médica.

Informaron que uno de ellos se encuentra estable y fuera de peligro, mientras que el segundo ingresó a cirugía para recibir atención especializada.

La #SSPSinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, se registró una agresión a personal de la Policía Municipal en inmediaciones de la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de #Mazatlán, por lo que se desplegó de inmediato el Grupo Interinstitucional a la… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 3, 2026

¿Qué pasó con los policías atacados en Mazatlán?

El ataque ocurrió durante la mañana, cuando elementos de la Policía Municipal se encontraban en las inmediaciones de la carretera al aeropuerto. Información preliminar señala que los agentes repelieron la agresión y posteriormente se desplegó un operativo con participación de distintas corporaciones.

Como parte de las diligencias realizadas en el sector, fue localizado un vehículo blanco que, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades municipales, habría estado relacionado con los hechos. La SSP Sinaloa mantiene recorridos preventivos en la zona.

La dependencia estatal pidió a la población evitar el lugar donde se desarrollaba el operativo y atender las indicaciones de las autoridades. Para reportar una emergencia está disponible el número 911, mientras que las denuncias anónimas pueden realizarse mediante el 089.

La #SSPSinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de Mazatlán se encuentra completamente libre a la circulación.



Se reitera que, el centro aeroportuario opera con normalidad, los vuelos siguen programados.



En… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 3, 2026

¿Hay afectaciones en el Aeropuerto de Mazatlán?

Pese al despliegue de seguridad, la SSP Sinaloa informó que la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán se encuentra libre a la circulación.

La dependencia también confirmó que la terminal aérea opera con normalidad y que los vuelos permanecen programados, por lo que hasta el momento no se reportan afectaciones a las operaciones del aeropuerto derivadas de la agresión.

Las autoridades mantienen presencia preventiva en los alrededores, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la agresión contra los policías municipales y determinar quiénes participaron en el ataque.

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MSL