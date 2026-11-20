El Parque del Agua abarca cerca de 80 hectáreas en Guadalupe y conecta con el río La Silla y el entorno del Estadio Monterrey.

Con cerca de 80 hectáreas de infraestructura verde, espacios recreativos y culturales, el Parque del Agua representa uno de los proyectos de recuperación de espacio público de mayor dimensión en Nuevo León. Ubicado en Guadalupe, el complejo integra naturaleza, ingeniería hidráulica y equipamiento urbano en una zona que conecta con el río La Silla y el entorno del Estadio Monterrey.

Impulsado por la administración del Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, el parque concluyó su construcción y se prepara para la inauguración de su segunda etapa, que permitirá incorporar nuevos espacios al uso público y ampliar las alternativas de recreación, deporte y cultura para las familias.

El recorrido principal del complejo incluye un corredor comercial con 42 locales para alimentos, bebidas y diversos productos. ı Foto: Gobierno Nuevo León

El proyecto recupera e integra áreas del entorno de La Pastora y el río La Silla, con instalaciones que cumplen diferentes funciones: desde aprovechar el agua de lluvia y mantener ecosistemas acuáticos hasta ofrecer lugares para la convivencia, el entretenimiento y las actividades al aire libre.

INGENIERÍA HIDRÁULICA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Una de las características más relevantes del Parque del Agua se encuentra debajo de sus jardines, plazas y andadores: una red de aproximadamente seis kilómetros de colectores pluviales subterráneos que permite captar y conducir el agua de lluvia.

El sistema integra cisternas, lagos y humedales, así como equipos de bombeo y transferencia que permiten almacenar, regular y recircular el recurso. Su infraestructura fue diseñada para alcanzar un aprovechamiento potencial de hasta 400 millones de litros de agua pluvial al año, con el objetivo de reducir el consumo de agua para el mantenimiento de las áreas verdes.

Los lagos no cumplen únicamente una función paisajística. Son ecosistemas vivos en los que la vegetación y distintos organismos contribuyen al equilibrio ambiental y a los procesos naturales que favorecen la calidad del agua.

Un foro para actividades culturales y recreativas y un salón de eventos complementan la oferta del recinto junto con el anfiteatro. ı Foto: Gobierno Nuevo León

Entre estos espacios destaca el jardín japonés, hogar de peces koi, donde ya se ha observado actividad reproductiva y el nacimiento de nuevos ejemplares, evidencia de que este cuerpo de agua funciona como hábitat para la vida acuática.

LA SERPIENTE, UN DISTINTIVO ARQUITECTÓNICO

El recorrido principal del parque está marcado por “La Serpiente”, una estructura techada de 530 metros de longitud, considerada la más extensa de su tipo dentro de un parque urbano.

La estructura techada “La Serpiente” se extiende 530 metros, aloja 42 locales y enlaza con un mirador de 12 metros de altura y 110 escalones. ı Foto: Gobierno Nuevo León

Su cubierta reproduce la figura de una serpiente y alberga un corredor comercial con 42 locales destinados a la venta de alimentos, bebidas y diversos productos. Su diseño arquitectónico también favorece la circulación del aire, con una reducción estimada de hasta cuatro o cinco grados centígrados respecto de la temperatura ambiental durante las temporadas de calor.

La estructura conecta con un mirador público de 12 metros de altura y 110 escalones, que ofrece vistas panorámicas del Cerro de la Silla, el Estadio Monterrey y distintos puntos del área metropolitana.

ESPACIOS PARA TODAS LAS EDADES

La recreación familiar es otro de los ejes del Parque del Agua. El complejo incorpora seis zonas infantiles, equipadas con juegos y superficies acolchadas, con capacidad para recibir hasta 500 niñas y niños simultáneamente.

A estas instalaciones se suman el Sky Park para patinaje, canchas de básquetbol y fútbol, ciclovías, vitapista y áreas para mascotas, que amplían las posibilidades de actividad física y convivencia.

El parque también integra fuentes interactivas y ornamentales. Algunas ofrecen espectáculos de agua, luz y música, mientras que las instaladas en los lagos contribuyen a la oxigenación de los cuerpos de agua, combinando una función recreativa con beneficios ambientales.

Fuentes interactivas y ornamentales ofrecen espectáculos de agua, luz y música o ayudan a oxigenar los lagos del parque. ı Foto: Gobierno Nuevo León

CULTURA Y CONECTIVIDAD EN UN MISMO ESPACIO

La infraestructura cultural tiene como uno de sus principales espacios un anfiteatro con capacidad para cuatro mil personas sentadas, equipado para recibir conciertos, espectáculos artísticos y eventos de gran formato.

El conjunto incluye también un foro para actividades culturales y recreativas, así como un salón de eventos, con lo que se amplía la capacidad para realizar encuentros y presentaciones de distintas características.

Un anfiteatro con capacidad para cuatro mil personas sentadas, el Puente Capullos y áreas deportivas amplían la oferta cultural y recreativa en Nuevo León. ı Foto: Gobierno Nuevo León

La conexión con el Distrito Infantil, mediante el Puente Capullos, incorpora un acceso peatonal que vincula el parque con otras instalaciones públicas del entorno y facilita los desplazamientos entre ambos espacios.

Con su construcción concluida, el Parque del Agua reúne infraestructura hidráulica, recuperación ambiental, arquitectura y equipamiento recreativo en una superficie de escala metropolitana. Su principal legado será contar con un espacio público que aprovecha las condiciones naturales de Nuevo León y amplía las oportunidades de acceso a la naturaleza, la cultura y la recreación para las siguientes generaciones.

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