Nuevo León amplía su infraestructura educativa ante crecimiento poblacional

Con más de 600 canchas escolares habilitadas, el gobierno de Nuevo León fomenta la actividad física y el deporte entre la niñez y la juventud nuevoleonesa.

El crecimiento de la población y de nuevas zonas habitacionales han incrementado la demanda de espacios educativos en Nuevo León. Frente a este escenario, la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda amplía la infraestructura escolar con nuevos planteles, mantenimiento, equipamiento, espacios deportivos y esquemas de Jornada Ampliada y Tiempo Completo para atender a una población estudiantil en expansión.

La estrategia continúa con la apertura de nuevas escuelas en distintos municipios y avanza hacia una meta de 50 planteles, con el propósito de ampliar la capacidad educativa en zonas donde el crecimiento poblacional demanda más espacios y servicios.

Gobierno de NL impulsa la construcción de nuevas escuelas y la modernización de planteles para atender la alta demanda en zonas de rápido crecimiento habitacional. ı Foto: Gobierno Nuevo León

El crecimiento es especialmente visible en municipios como Pesquería, El Carmen, Ciénega de Flores, García, Salinas Victoria, General Zuazua y Juárez, que se ubicaron entre los de mayor tasa de crecimiento poblacional entre 2010 y 2020. Esta dinámica ha generado una mayor necesidad de aulas, planteles y servicios educativos.

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Más escuelas en zonas que siguen creciendo

La planeación de nueva infraestructura busca acercar los distintos niveles educativos a las zonas habitacionales. El modelo considera integrar en un mismo sector preescolar, primaria y secundaria, así como transporte público y espacios deportivos, para facilitar el acceso de las familias a los servicios educativos.

Estudiantes de educación básica se benefician con mejores instalaciones, equipamiento y programas de aprendizaje extendido. ı Foto: Gobierno Nuevo León

Entre las incorporaciones más recientes se encuentra una primaria de nueva creación en el Fraccionamiento Villa de Palmanova Segundo Sector, en Juárez. El plantel cuenta con seis aulas didácticas, un aula creativa, dos direcciones, sanitarios, bodega, techumbre metálica, bebederos, subestación eléctrica y cancha deportiva.

La apertura de nuevos planteles se complementa con acciones de mantenimiento y equipamiento en las escuelas existentes, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención y mejorar las condiciones de aprendizaje.

653 canchas para la actividad deportiva

La infraestructura escolar también incluye espacios para la actividad física. Nuevo León suma 653 canchas escolares, superando la meta inicial de 500.

Estos espacios amplían las opciones para educación física, entrenamiento y actividades deportivas dentro de los planteles, además de incorporarse a la formación cotidiana de niñas, niños y jóvenes.

Nuevo León suma más de seiscientas canchas escolares habilitadas, para fomentar la actividad física y el deporte entre la niñez y la juventud. ı Foto: Gobierno Nuevo León

El alcance de la actividad deportiva permite dimensionar su uso. Durante los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica 2025-2026 se registraron 227 mil 576 participaciones en 10 disciplinas, mientras que la Copa Mundialito Escolar de Fútbol 5x5 reunió a 99 mil 351 participantes.

Mayor cobertura y más tiempo para aprender

El Programa Estatal de Escuelas de Tiempo Completo y Jornada Ampliada pasó de 282 escuelas en el ciclo 2021-2022 a 1,497 en 2025-2026, con una cobertura de 237 mil 848 estudiantes en los 51 municipios.

Municipios como Pesquería, El Carmen y Juárez concentran gran parte de las nuevas acciones en infraestructura educativa. ı Foto: Gobierno Nuevo León

La Jornada Ampliada extiende el horario escolar a seis horas y el esquema de Tiempo Completo a ocho. Las horas adicionales se destinan a la lectura y la escritura, las matemáticas, el arte, el cuidado de la naturaleza, la convivencia, la tecnología y la robótica, la educación física y el deporte, así como al aprendizaje de otro idioma.

Estos esquemas amplían el tiempo de formación en la escuela y se complementan con apoyos para favorecer la permanencia escolar, entre ellos la alimentación en planteles de Tiempo Completo y la entrega de uniformes, tenis, útiles y mochilas.

Programa Estatal de Escuelas de Tiempo Completo y Jornada Ampliada beneficia actualmente a miles de estudiantes en toda la demarcación. ı Foto: Gobierno Nuevo León

La expansión educativa busca que el crecimiento de Nuevo León esté acompañado por una infraestructura capaz de responder a nuevas demandas y sostener mejores condiciones de aprendizaje para las próximas generaciones.

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