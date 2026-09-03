Escuelas de tiempo completo fortalecen la educación y el apoyo a las familias en Nuevo León, destacan

En el arranque del ciclo escolar 2026-2027, con escuelas de tiempo completo e inversión en infraestructura educativa, Nuevo León fortalece una de sus principales apuestas sociales para mejorar la formación de niñas y niños y acompañar la dinámica diaria de las familias.

La administración del Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda ha destinado 2 mil millones de pesos a infraestructura educativa: mil millones para la rehabilitación y mantenimiento de escuelas existentes y otros mil millones para la construcción de 42 nuevos planteles ante el crecimiento de la población en el estado.

Esta inversión permite mejorar los espacios escolares, ampliar la capacidad educativa y avanzar hacia planteles más seguros, dignos y funcionales para niñas, niños, docentes y comunidades escolares. A ello se suma la construcción de 611 canchas deportivas, que fortalecen la actividad física y complementan la formación integral en las escuelas.

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Con más de 50 mil maestros e inversiones sin precedentes en infraestructura escolar, Nuevo León se posiciona como el estado del país con el menor rezago educativo, de acuerdo con lo informado por el Gobierno estatal.

Como parte de esta agenda educativa, el Gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, inauguraron la Secundaria 19 en Juárez, un plantel que refleja esta apuesta por infraestructura educativa con espacios tecnológicos, deportivos y funcionales para la formación de las y los estudiantes.

El nuevo plantel cuenta con seis aulas didácticas, aula creativa, taller de cómputo, laboratorio de inteligencia artificial, laboratorio funcional, módulos sanitarios, techumbre metálica, bebedero, subestación eléctrica y cancha deportiva.

El esquema de escuelas de tiempo completo contempla jornadas de ocho horas en las que las y los estudiantes no solo reciben clases regulares, sino que también participan en actividades complementarias como inglés, computación y deportes.

Nuevo León cuenta con mil 500 escuelas de tiempo completo, además de planteles de jornada ampliada, que beneficiarán a 296 mil 25 estudiantes durante el ciclo escolar 2026-2027.

“Tenemos escuelas nuevas, de esas escuelas mil 500 son de tiempo completo; en lugar de ir cuatro horas como van a nivel nacional, aquí van ocho horas, otras más de jornada ampliada”, señaló el Gobernador Samuel García.

Además, el programa incorpora apoyos escolares como uniformes, mochilas, calzado y alimentación, con el objetivo de que niñas y niños cuenten con mejores condiciones para permanecer en la escuela y aprovechar su jornada educativa.

También representa un respaldo para madres y padres trabajadores al ofrecer un espacio seguro para sus hijas e hijos durante una jornada más prolongada. Con ello, las escuelas de tiempo completo acompañan la organización de los hogares y fortalecen el papel de la escuela como espacio de aprendizaje, cuidado y desarrollo.

En ese sentido, las escuelas de tiempo completo no se limitan a más horas en el aula. Son parte de una política educativa más amplia que integra el aprendizaje, la alimentación, la actividad física, la tecnología, la infraestructura y el apoyo familiar.

Nuevo León también ha fortalecido la atención a niñas, niños y adolescentes con autismo y otras condiciones de neurodivergencia, como parte de una agenda orientada a ampliar la inclusión y mejorar las condiciones de formación.

Así, al inicio del ciclo escolar 2026 – 2027, el gobierno de Samuel García impulsa un modelo educativo que coloca a la infancia y a las familias en el centro, con escuelas de tiempo completo, planteles en mejores condiciones y una visión orientada a fortalecer la formación, el cuidado y el desarrollo de las nuevas generaciones.

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FGR