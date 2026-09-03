Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, da mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno

Julio Menchaca dará su mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno mañana viernes 4 de septiembre en las instalaciones de la Feria de Pachuca, Hidalgo, donde se realizará el único acto público programado para presentar los resultados del último año de la administración estatal.

Dicho evento se llevará a cabo un día antes de la fecha utilizada habitualmente para la presentación del informe.

El cambio fue planteado después de caer en cuenta que el 5 de septiembre será sábado, por lo que Julio Menchaca planteó al Congreso de Hidalgo ajustar el calendario y desarrollar el acto oficial durante el viernes.

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Además de la actualización en relación con la sede correspondiente para el informe, la administración de Julio Menchaca también modificará el formato empleado durante 2025.

En lugar de organizar encuentros en distintas regiones, este año la rendición de cuentas de Julio Menchaca se concentrará en un solo evento.

Durante el informe anterior, Julio Menchaca encabezó actividades en Huejutla, Tula de Allende e Ixmiquilpan, además de ofrecer un mensaje ciudadano en Plaza Juárez de Pachuca y entregar el documento correspondiente al Congreso estatal.

Ese esquema buscaba llevar la presentación de resultados a diferentes regiones de Hidalgo. Para 2026, el mandatario explicó que la decisión de regresar a una sola sede responde principalmente a razones logísticas y a la necesidad de facilitar el traslado de quienes asistirán.

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#4InformeGobierno https://t.co/hi59V6xQgh — Gobierno Hidalgo (@gobiernohidalgo) September 2, 2026

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