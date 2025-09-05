Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, da mensaje por su Tercer Informe de Gobierno desde Pachuca

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, presenta este viernes su tercer mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, desde la Plaza Juárez de la capital del estado, Pachuca de Soto, bajo el lema: “Transformación con resultados, a la mitad del camino”.

A través de sus canales digitales, Menchaca Salazar ha invitado a la ciudadanía hidalguense y general a escuchar el mensaje en el que presentará los logros que su administración ha alcanzado en tres años de gestión.

Rendimos cuentas mostrando los resultados para la Macrorregión de Tula-Tepeji: las obras, los proyectos, los beneficios obtenidos y las próximas metas a alcanzar.



¿Qué fue lo mejor? Compartirlo con cada una y cada uno de ustedes. ¡Vamos por más!#3erInformeHidalgo… pic.twitter.com/7TAM1EfbPY — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) September 3, 2025

“A la mitad del camino, presentamos un informe que rinde cuentas con datos, hechos e indicadores históricos, porque así es como se construye la confianza ciudadana”, escribió Julio Menchaca en la invitación a la presentación del Informe, desde el micrositio web del evento.

Así, de acuerdo con lo anunciado por el gobernador en sus canales digitales, se presentarán avances que ha alcanzado la administración hidalguense en rubros como educación, salud, infraestructura, economía, entre otros.

¡Gracias Tula! 🤝🏼



Con la fuerza de su gente, compartimos los logros que hoy nos acercan a un #Hidalgo más justo y con mayores oportunidades. Sigamos caminando juntos hacia la transformación que merecemos.#ALaMitadDelCamino#3erInformeHidalgo pic.twitter.com/sBq2Cq1FgX — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) September 5, 2025

Menchaca Salazar ha remarcado el aumento del presupuesto estatal a la educación al 46 por ciento. También, el ascenso del estado para colocarse como el octavo más seguro a nivel federal. Asimismo, el aumento del presupuesto a los Programas del Pueblo a tres mil 385 millones de pesos, en beneficio de la ciudadanía.

El gobernador de Hidalgo ha presentado el mensaje por su Tercer Informe de Gobierno desde otros puntos representativos de las cuatro regiones de Hidalgo. Así, el 29 de agosto lo hizo desde la Explanada Reloj Monumental de Huejutla de Reyes, y el 2 de septiembre desde la Plaza Principal de Tula de Allende. El 9 de septiembre hará lo propio desde la Plaza Principal de Ixmiquilpan.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am