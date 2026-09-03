Bloquean acceso a instalaciones del AIFA; llaman a usuarios a tomar precauciones

La protesta de este jueves 3 de septiembre.

La mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026, habitantes de los municipios de Tecámac y Nezahualcóyotl realizan bloqueos que afectan la circulación y accesos rumbo al Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles (AIFA).

La movilidad permanece cerrada en dirección a la salida a San Jerónimo, lo que complica el tránsito de automovilistas que se dirigen hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

De acuerdo con los primeros reportes, la afectación se registra en dirección a la salida a San Jerónimo, con rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por lo que el paso de vehículos hacia la terminal aérea se encuentra frenado.

La presencia de los manifestantes ha provocado complicaciones para los automovilistas que utilizan esta vía, una de las principales conexiones entre la Ciudad de México, municipios del norte del Estado de México y el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles.

Autoridades del Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles llamaron a usuarios tomar las medidas necesarias para evitar afectaciones.

“Debido a un bloqueo en la carretera ‘Camino a San Jerónimo, la circulación a una de las entradas al AIFA se encuentra cerrada.

“Para los usuarios que vienen por la autopista México-Pachuca, sugerimos tomar las precauciones necesarias, anticipar su salida y utilizar vías alternas”, se informó en redes sociales.

Por este bloqueo, la circulación en la autopista México-Pachuca se ve afectada desde temprano.

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FGR