Cumple Vero Delgadillo dos años de cuidar a Guadalajara

Bajo la frase “Con Vero, Juntas y Juntas cuidamos Guadalajara”, la Presidenta Vero Delgadillo rendirá la próxima semana su segundo informe de Gobierno consolidando la visión de la Ciudad que te Cuida.

Con el impulso a programas integrales para el mantenimiento y recuperación de espacios públicos donde se han invertido más de 2 mil mdp (de los cuales más de 400 mdp se han destinado al oriente de la ciudad), una inversión de casi 500 mdp en servicios de salud, una policía cercana, y de proximidad que ha permitido reducir los delitos 18%, policías mejor capacitados y equipados con más vehículos (470 mdp), y una visión de seguridad basada en la justicia cívica no punitiva, la capital de Jalisco muestra avances.

Obras relevantes en los espacios públicos

En estos dos años, la administración de Vero Delgadillo ha renovado espacios icónicos como el Parque Revolución para que volviera a ser un espacio de convivencia para las familias. También se intervino el emblemático Mercado Libertad o San Juan de Dios, mejorando sus condiciones de seguridad e instalando el mosaico-mural más grande de México. En agosto se entregaron las obras de renovación integral en el barrio de Analco, donde se pavimentó con concreto hidráulico más de 10 calles, se intervino el tradicional mercado de los Elotes, y se mejoró la infraestructura hidráulica. Una intervención que quedará como legado a uno de los barrios fundacionales.

Además, en conjunto con el Gobierno de Jalisco de Pablo Lemus, se renovaron la Minerva, la Plaza Tapatía, la Plaza Fundadores, y la Plaza Liberación, que fueron espacios icónicos, de celebración y encuentro de las y los tapatíos, y los extranjeros que visitaron la ciudad durante el Mundial.

Cuidados, el eje de la visión de Gobierno

Para la consolidación de la política transversal de cuidados, el Gobierno de Guadalajara ha invertido más de tres mil 900 millones de pesos, en acciones que van desde obras públicas hasta la atención a las comunidades de cuidados, en las cuáles se ha beneficiado a más de siete mil 400 personas.

“Estamos haciendo de Guadalajara la ciudad que te cuida con calles en mejores condiciones, más espacios públicos limpios y llenos de vida, lugares renovados para cuidar tu salud, y servicios que funcionen al cien, cuidando lo que es de todas y todos. Estamos cumpliendo. Y cada decisión es para que tú y quienes más amas vivan mejor”, afirmó la presidenta en su spot del Segundo Informe, donde aparece junto a la Minerva.

Una de las apuestas del Gobierno es tener espacios recreativos donde las y los tapatíos puedan tener un desarrollo integral, lúdico y deportivo, por lo que se han renovado 26 espacios deportivos, renovado jardines y canchas multiusos para que las familias lo disfruten, hagan ejercicio, y comunidad.

Estas unidades se integran a la red territorial de cuidados que impulsa Vero Delgadillo donde se otorgan diversos servicios, como alimentación, terapia física y consultas psicológicas.

Respecto a los Centros de Desarrollo Comunitario, se inició la reconstrucción del CDC 3 con una inversión superior a los 85 millones de pesos, que estará ubicado en la zona de Oblatos.

Al rehabilitar el espacio público se logra que la gente se apropie de este, construyendo comunidad y mejorando el tejido social.

Espacios públicos iluminados

Otra de las acciones que el Gobierno ha emprendido para lograr esta apropiación, es la mejora en la iluminación, no solo de las vialidades y calles, sino también de parques y unidades deportivas.

A la fecha se han iluminado más de 100 parques y renovado más de 820 calles.

Esta estrategia ha impactado positivamente en la percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad en Guadalajara en el segundo trimestre del 2026, bajó del 90.2 por ciento que se registró en marzo del 2026 a un 78 por ciento en junio de este año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.

Mejores servicios médicos y corresponsabilidad

El Gobierno le ha apostado a la mejora de los servicios médicos. A la fecha se han invertido más de 440 millones de pesos en obras y equipamiento de las unidades de la Cruz Verde, así como en la compra de 15 ambulancias.

Por otro lado, bajo la premisa de que el espacio público más democrático que existe es la vía pública y tras el éxito del Mundial, donde la gente se apropió del espacio público, la Administración trabaja para mejorar las calles de Guadalajara. Este año se tiene prevista la inversión de 400 millones de pesos para repavimentación, principalmente en el oriente de Guadalajara. Y más de mil mdp en obra pública, que incluirá obras relevantes como el CDC 3 en Oblatos, un nuevo bosque urbano en el oriente de la ciudad y la nueva Cruz Verde Ruiz Sánchez, en la zona de Medrano.

La política de cercanía diseñada por la presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, se consolidó con 78 martes comunitarios a través de los cuáles se realizaron tres mil gestiones vecinales de forma directa, en un ejercicio que lleva el Gobierno a las puertas de los ciudadanos.

Por otro lado, se realizaron más de 300 intervenciones de mejora y trabajo colaborativo con vecinos para dignificar espacios públicos, a través de 61 Sábados de Corresponsabilidad, donde se invita a las y los ciudadanos a ser parte del cambio de su entorno.

En materia de corresponsabilidad, más de 176 mil personas se sumaron al Presupuesto Participativo para respaldar 44 proyectos ciudadanos que fueron elegidos de forma directa por las y los vecinos, en atención a las necesidades específicas de cada una de sus colonias.

Movilidad gratuita para el norte, apoyo de renta para jóvenes y para mejorar la calidad del agua

En 2026 , en conjunto con el Gobierno de Jalisco, la administración lanzó “Guadalajara te lleva” que ha beneficiado a más de 60 mil personas de 15 colonias del norte de la ciudad con transporte gratuito en la zona de Huentitán.

Con dos rutas y 10 unidades con capacidad para 13 pasajeros, este sistema de transporte ha ayudado a conectar diariamente a más de mil personas a sus lugares de trabajo, casas, escuelas, de manera gratuita, ahorrando tiempo y dinero. Y facilitando la conexión con Mi Macro Periférico, rutas alimentadoras y la L1 del tren ligero.

Este año arrancó también un programa único en su tipo a nivel municipal, un apoyo de renta para beneficiar a jóvenes entre 18 y 30 años, para el pago de su renta.

Se puso en marcha también los apoyos para mejorar la calidad y la gestión del agua en los hogares tapatíos, con entrega de apoyos en especie como filtros, pastillas de cloro, tinacos, y garrafones. Hasta el momento se han entregado más de 26 mil insumos.

El Gobierno de Guadalajara trabaja para mejorar la calidad de vida de las y los tapatíos a través de la estrategia “La Ciudad que te Cuida” que está sustentada en cuatro pilares: Policía de Proximidad, Mejores Espacios y Servicios Públicos, Política Social con un Enfoque de Cuidados y Corresponsabilidad.

La Presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, rendirá su Segundo Informe de Gobierno, bajo la frase “Con Vero, Juntas y Juntas cuidamos Guadalajara”. https://t.co/TA7eeWCBAN pic.twitter.com/1wWrdm7UoU — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 3, 2026

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