Vero Delgadillo pide recursos federales para enfrentar el reto del agua en Guadalajara

La alcaldesa tapatía Vero Delgadillo expuso ante la comisión del Senado los dictámenes técnicos que demuestran la falta de mantenimiento federal.

Ciudadanos de Guadalajara podrían ver mejoras en el acceso y calidad del agua si el Congreso de la Unión aprueba la restitución del Fondo Metropolitano. La Presidenta Vero Delgadillo, junto a senadores de Movimiento Ciudadano, ha hecho un llamado urgente desde el Senado para que el gobierno federal destine recursos a la infraestructura hídrica de la zona metropolitana de Jalisco, buscando revertir décadas de rezago.

La demanda se centra en tres ejes: garantizar el flujo de agua, asegurar su buena calidad y establecer un saneamiento adecuado. Delgadillo señaló que "Jalisco ha estado abandonado. Nuestra planta potabilizadora, que abastece el 60 por ciento del agua metropolitana, no ha recibido inversiones en 70 años“.

Invierten en modernización de planta de Miravalle

El Gobierno de Jalisco ha invertido 5 mil millones de pesos estatales para modernizar la planta de Miravalle y aumentar el suministro, pero la Presidenta enfatizó que el desafío requiere la participación federal. “Necesitamos que la Federación se sume”, afirmó.

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A pesar de un acuerdo previo para destinar 14 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a proyectos hídricos, ni Guadalajara ni Jalisco han recibido un solo peso. Por ello, los senadores Clemente Castañeda y Pablo Vázquez proponen restablecer el Fondo Metropolitano con reglas claras y un piso presupuestal equivalente al 1 por ciento del Producto Interno Bruto, unos 360 mil millones de pesos.

Desde el Senado de la República pedimos a la Federación que sean parte de la solución del reto que representa la calidad del agua en Jalisco y Guadalajara, y destinen los recursos federales suficientes. pic.twitter.com/uKRWsxb5Zm — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) July 15, 2026

Los senadores Castañeda y Vázquez destacaron el abandono presupuestal que enfrentan las urbes. “Las ciudades hoy carecen de mecanismos de gestión y financiamiento suficientes para afrontar problemas complejos como el agua. Es indispensable recuperar el Fondo Metropolitano“, explicó Castañeda. Vázquez añadió que la propuesta busca una descentralización gradual de la inversión pública, pues “el modelo de centralización ha fracasado”, y es clave para los retos urbanos.

Esta propuesta subraya el compromiso de Guadalajara y los legisladores con una distribución equitativa de recursos. Buscan fortalecer la infraestructura y mejorar los servicios públicos, respondiendo a las necesidades de Guadalajara, motor económico del occidente de México, asegurando el recurso vital de calidad para todos.

El proyecto hídrico en Jalisco requiere la reactivación urgente de presupuestos multianuales para la renovación de colectores principales. ı Foto: Especial.

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JVR