¿Quién es Govén Ulisses ‘N’, alias ‘El Amarillo’, líder de ‘Los Rusos’ detenido en Puebla?

Este jueves se confirmó que; derivado de trabajos de investigación e inteligencia, Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” y/o “El Gobén”, fue detenido por las autoridades en Lomas de Angelópolis, Puebla.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Govén Ulisses “N” fue identificado como un presunto líder de una célula criminal vinculada con “Los Rusos” que operaba en Acapulco, Guerrero.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, autoridades federales y estatales detienen en #Puebla a un objetivo prioritario y líder de una célula delictiva vinculada con extorsión y delitos contra la salud con presencia en #Acapulco, #Guerrero. https://t.co/2F0eNyoqBT pic.twitter.com/FjlIMciyTg — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 3, 2026

Además del presunto lider criminal, durante el operativo conjunto de la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Fiscalía General de la República, la SSPC, y al Secretaría de Marina, también se detuvieron otras dos personas que presuntamente eran sus escoltas.

“Durante la operación se aseguraron armas,drogas y vehículos de lujo. De manera simultánea continúan cateos en distintos puntos de la zona como parte de las investigaciones” de acuerdo con García Harfuch.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación conjunta de la Agencia de Investigación Criminal y FEMDO de @FGRMexico, @SSPCMexico y @SEMAR_mx, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades del estado de Puebla y… pic.twitter.com/jKAZuRoJps — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 3, 2026

¿Quién es Govén Ulisses ‘N’, alias ‘El Amarillo’?

De acuerdo con el titular de la SSPC, “El Armadillo” es presuntamente responsable por ser un generador de violencia en Acapulco, Guerrero, y se le vincula con delitos como la extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertar, homicidio, y tráfico y distribución de drogas.

Medios de Puebla compartieron el momento exacto en el que Govén Ulisses “N” es capturado por las autoridades federales en Lomas de Angelópolis, quienes lo trasladan esposado para ingresarlo a un vehículo.

Recientemente el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta por actividades relacionadas con el grupo delictivo conocido como “Los Rusos”, y en dicha entidad se aseguraron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, armas de fuego y vehículos vinculados con el grupo delictivo.

🚨 Así fue la detención de Govén Ulises N., alias “El Amarillo”, en Lomas de Angelópolis. El hombre es señalado como presunto líder criminal y estaría vinculado con la banda de “Los Rusos”.#diariocambio #puebla pic.twitter.com/eciGuDno19 — Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 3, 2026

“Los Rusos” son un brazo armado de la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, que fue fundado por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, de acuerdo con la información que se encuentra disponible,

El líder de este grupo criminal es buscado por las autoridades estadounidense por presunta participación en el tráfico de narcóticos, la toma de rehenes y el lavado de dinero, y ofrecen una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer más información sobre Govén Ulisses “N” alias “El Amarillo” y/o “El Gobén”, quien; de acuerdo con la información publicada este jueves, contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

🚨🇺🇸 The DEA, along with the U.S. Departments of Justice and State, announced a $5 million reward for Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso,” leader of Los Rusos and a key figure in the Sinaloa Cartel.



🔴 He is accused of drug trafficking, kidnapping, torture, and homicides to… pic.twitter.com/5XWbzksI9b — FEDERAL INVESTIGATION INTERNATIONAL (@internatio56662) September 16, 2025

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