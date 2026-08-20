Decomiso de fentanilo en Mexicali, aseguran 120 kilos vinculados a Los Rusos

El aseguramiento de 120 kilos de pastillas de fentanilo en Mexicali, Baja California, se convirtió en el tercer mayor decomiso individual de esta droga registrado durante la administración de Claudia Sheinbaum. El cargamento, equivalente a más de cuatro millones de dosis, estaba en un inmueble vinculado con Los Rusos, célula relacionada con el Cártel de Sinaloa y alineada con la facción de Los Mayos.

Tras el intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), autoridades mexicanas ubicaron el domicilio y establecieron vigilancias fijas y móviles. Los datos recabados llegaron ante un juez de control, quien autorizó el cateo. En el lugar también localizaron un arma corta, un cargador, un vehículo y una cuatrimoto. El reporte no informó sobre personas detenidas.

Con los registros oficiales disponibles desde octubre de 2024, sólo dos operaciones superan el volumen incautado ahora en Baja California. La mayor ocurrió el 3 de diciembre de ese año en Ahome, Sinaloa, donde fuerzas federales encontraron aproximadamente mil 100 kilos del opioide en dos propiedades.

Uno de los predios almacenaba 800 kilogramos, mientras que el segundo contenía otros 300, además de precursores químicos, básculas y revolvedoras industriales. El gobierno calculó 20 millones de dosis y una afectación de 8 mil millones de pesos. “No se tienen precedentes de un decomiso de esta magnitud”, señaló entonces el Gabinete de Seguridad.

Derivado del intercambio de información con la @DEAHQ y de trabajos de inteligencia e investigación de autoridades mexicanas en Mexicali, Baja California, elementos de @FGRMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico y autoridades estatales ejecutaron una acción operativa en un… pic.twitter.com/57EhM7qNw8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 20, 2026

Aquel récord quedó seguido por el operativo del 12 de marzo de 2026 en Villa de Álvarez, Colima. Elementos federales localizaron aproximadamente 270 kilos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, dentro de un laboratorio clandestino y una bodega. La cantidad representaba alrededor de 14 millones de dosis.

Por volumen, el cateo de Mexicali queda detrás de esos dos casos y por encima de otros golpes relevantes del actual sexenio. A finales de febrero de este año, el Ejército Mexicano reportó el aseguramiento de 78 kilos del opioide en Cosalá, Sinaloa, junto con 54 de cocaína. En mayo, fuerzas federales localizaron otros 57 kilogramos en Tubutama, Sonora.

También figura el operativo del 27 de agosto de 2025 en Badiraguato, Sinaloa. El Ejército Mexicano encontró 42 kilos del opioide en polvo y nueve adicionales en pastillas, además de 21 de cocaína. El gobierno calculó el valor conjunto de esas sustancias en 349.5 millones de pesos.

Previo a ese episodio, fuerzas federales habían interceptado 45 kilos de fentanilo y 500 pastillas en Oquitoa, Sonora, durante febrero de 2025. Un mes después, otro despliegue en Tecate, Baja California, permitió localizar 42 kilogramos del mismo narcótico y siete de heroína.

Según información difundida sobre la operación de este jueves, Los Rusos mantienen presencia en el corredor de Mexicali. La DEA señala a Juan José Ponce Félix, como líder del grupo y sostiene que su organización participa en el tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia territorio estadounidense. Washington ofrece hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su captura o condena.

En el operativo de Mexicali participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), junto con corporaciones estatales. El Ministerio Público recibió los objetos incautados para integrar la carpeta de investigación, mientras el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

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MSL