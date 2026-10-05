Explosión por pirotecnia deja 1 muerto

El momento del estallido fue difundido en redes sociales, ayer.

La explosión de una camioneta que transportaba pirotecnia durante una cabalgata dejó una persona muerta y seis heridas en el municipio de Temascaltepec, Estado de México.

El contingente participaba en los festejos patronales con una ruta montada desde la comunidad Los Hoyos de Vázquez hacia San Francisco Oxtotilpan. Durante el trayecto, la unidad que acompañaba el recorrido se incendió y posteriormente detonó por una chispa de un cohete que cayó en la batea.

El municipio de Temascaltepec informó que desde el primer momento de la emergencia, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Protección Civil Municipal brindaron atención prehospitalaria y auxilio en el sitio a las personas afectadas.

Como medida prioritaria, un menor de edad, un adulto mayor y una persona del sexo femenino fueron trasladados de urgencia a bordo de una unidad al Hospital Municipal de San Sebastián Carboneras para su estabilización inicial; sin embargo, la mujer falleció a consecuencia de las lesiones.

De igual manera, se informó que cuatro personas fueron dadas de alta en el hospital municipal de Carboneras y, para garantizar una cobertura médica especializada y oportuna, las personas lesionadas fueron trasladadas para recibir la atención correspondiente en nosocomios de Toluca y de la Ciudad de México.

La presidenta municipal, Ahimelec Villa Peña, aseguró que mantiene un seguimiento puntual y directo sobre el estado de salud de cada uno de los afectados.

“Reiteramos nuestro total respaldo, solidaridad y acompañamiento institucional a sus familiares en estos momentos. Seguiremos informando de manera continua a través de nuestras páginas oficiales”, dijo.