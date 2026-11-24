Sinaloa será blindado con vehículos escudados para la policía, misma que recibirá capacitación de la Secretaría de la Defensa Nacional; sus carreteras serán vigiladas con un minucioso sistema de vigilancia y las autoridades federales visitarán de manera recurrente el territorio, tras la captura de Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro, líder del cártel de los Beltrán Leyva.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPC), Omar García Harfuch, detalló que adicionalmente a las 100 patrullas que ya se habían enviado a la entidad, se entregarán más de 150 unidades, entre las que se contemplan 90 para la corporación de seguridad estatal y para las de los municipios de Culiacán y Mazatlán.

El Dato: Suman a la fecha 2,334 delincuentes detenidos por la Semar en Sinaloa; el aseguramiento de 34 toneladas de metanfetamina, 1.5 de marihuana y mil 310 kg de fentanilo.

Además, se entregarán 14 camionetas tácticas blindadas y otras 10 blindadas para las mismas corporaciones, las cuales recibirán adiestramiento de la Defensa. Cada corporación recibirá una Unidad Águila, que consiste en equipamiento de drones de vigilancia y entrenamiento para esta operación.

En las carreteras de Culiacán a Mazatlán y de Mazatlán a Durango se instalarán 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 detectores de placas, cuya operación se vinculará con el Centro de Monitoreo Carretero Federal de la Secretaría de la Defensa Nacional y al que tendrán acceso la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. También, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) incorporará nuevos equipos de trabajo en Sinaloa para fortalecer las investigaciones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que las fuerzas federales permanecerán en este estado hasta que sea necesario; sin embargo, el fin es que las corporaciones locales sean capaces de atender la seguridad.

Personal militar en Guasave, el pasado viernes 20 de noviembre ı Foto: Cuartoscuro

“Obviamente van a quedar ahí las fuerzas federales hasta que haga falta, pero el objetivo es también ir fortaleciendo las capacidades de las instituciones de Seguridad de Sinaloa: su Secretaría de Seguridad Pública, la propia Fiscalía estatal. Y, al mismo tiempo, fortalecer la presencia de la Guardia Nacional, que es la institución que hemos determinado, todos los mexicanos —que hoy está en la Constitución—, la fuerza federal que se encarga de las tareas de seguridad pública”, comentó.

García Harfuch anunció que, como parte de esta fortificación a la entidad, el Gabinete de Seguridad se trasladará este martes a Sinaloa para la entrega de las patrullas pero, además, se giró la instrucción presidencial de que haya visitas recurrentes para evaluar la situación de seguridad en el estado y reforzar la coordinación con el gobierno estatal.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, comentó que en este momento hay 22 mil elementos desplegados en Sinaloa, que se encargan de labores en la sierra para la erradicación de marihuana, amapola, búsqueda y desmantelamiento de laboratorios y afirmó que, si resulta necesario, se cuenta con la capacidad para incrementar la presencia militar.

Precisó que el personal que se encontraba en Mazatlán y Culiacán fue relevado por los elementos de la Guardia Nacional que derivaron del adiestramiento que esta secretaría les dio a partir de que dicha corporación quedó adscrita a la misma para su fortalecimiento.

Aclaró que éstos cuentan con una capacitación distinta para responder de manera más efectiva a la población y recordó que realizar investigaciones ya es una de sus facultades.

Mencionó que esto forma parte de la reserva estratégica que conforma la Fuerza de Tarea México, que está disponible para ser enviada con inmediatez si así lo ordena la comandanta de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Marina, Raymundo Morales, subrayó que el despliegue integral se mantiene en las regiones de mayor incidencia delictiva en las costas y espacios marítimos y terrestres, para lo que se desplegó a tres mil 200 elementos, 266 vehículos, 23 motocicletas, 10 buques, 13 embarcaciones, cuatro helicópteros, tres aviones, dos sistemas aéreos tripulados de largo alcance y 15 drones.

Afirmó que esto no sólo abona a los cuidados de la seguridad en el territorio mexicano, particularmente el sinaloense, sino también al sector pesquero y turístico.

Entre los golpes asestados contra la delincuencia organizada resaltó el aseguramiento de 1.3 toneladas de pastillas de fentanilo al Cártel de Guasave, en 2024, con lo que se debilitó su estructura logística para el envío de droga a Estados Unidos.

Recordó la captura de Pablo ‘N’, alias Payo, considerado eslabón en este grupo criminal, así como el abatimiento y detención de otros dos colíderes del mismo, lo que ha llevado a un debilitamiento considerable del cártel de Guasave.

MAYOR SEGURIDAD

Equipamiento destinado para reforzar la vigilancia en Sinaloa.

Adicional a las 100 patrullas que ya se habían enviado, se entregarán 150 unidades, 90 para la SSP estatal y el resto para Culiacán y Mazatlán.

Se instalarán 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 detectores de placas en las carreteras de Culiacán a Mazatlán y de Mazatlán a Durango.

Se darán 14 camionetas tácticas blindadas y otras 10 blindadas para las mismas corporaciones.

El equipo se vinculará con el Centro de Monitoreo Ca-rretero Federal de la Defensa, con apoyo de GN y Semar.

Cada corporación recibirá una Unidad Águila (drones de vigilancia) y entrenamiento para su operación.

La Semar desplegó a 3,200 elementos, 266 vehículos, 23 motocicletas, 10 buques, 13 embarcaciones, 4 helicópteros, 3 aviones, 2 sistemas aéreos tripulados y 15 drones.

Sinaloa absorbe 23% del refuerzo militar nacional

| Por Elizabeth Hernández |

Más de dos de cada 10 elementos que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene desplegados en tareas operativas en el país se concentran en Sinaloa, donde permanecen alrededor de 22 mil efectivos. La entidad acumula más de dos años de refuerzos federales ante la ola de violencia del crimen organizado, con operaciones que incluyen la reciente detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

La captura del narcotraficante, ocurrida el pasado 20 de noviembre en Guasave, movilizó a 361 integrantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y fuerzas especiales, con apoyo de 14 aeronaves y trabajos de inteligencia realizados en coordinación con autoridades de Estados Unidos. El operativo, denominado Centella, provocó enfrentamientos que dejaron 16 presuntos integrantes de la organización delictiva muertos y cuatro soldados fallecidos, además de bloqueos carreteros y vehículos incendiados.

El Dato: Tras la jornada violenta del viernes, 5 cuerpos calcinados fueron localizados en la colonia Tierra y Libertad, uno de los sectores donde se registraron intensos enfrentamientos.

El último registro exacto que presentó la Defensa, el 9 de noviembre, ubicó en 22 mil 667 el número de elementos que permanecían en el estado.

A esta fuerza se suman aeronaves, helicópteros, sistemas antidrones y más de mil 700 vehículos destinados a las operaciones federales en Sinaloa.

Desde el comienzo de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 1 de octubre de 2024, el Gobierno federal ha anunciado una sucesión de refuerzos para enfrentar la violencia que estalló en septiembre de ese año entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, después de la captura de Ismael Zambada García en Estados Unidos.

272 Mil 721 efectivos dispone la Defensa Nacional

Tan sólo en las primeras semanas del sexenio, la Defensa envió nuevos grupos de Fuerzas Especiales y de la GN a Culiacán. El 10 de octubre arribó un contingente especializado y, entre el 15 y 16 de ese mismo mes, otros 300 militares llegaron a la capital sinaloense. Una semana después, el 23 de octubre, las autoridades anunciaron la incorporación de otros 300 soldados para ampliar los patrullajes.

Noviembre de 2024 registró nuevas movilizaciones. El día 14 arribaron 100 efectivos de élite y el 25 del mismo mes llegaron otros 100 militares.

Hacia finales de diciembre, la institución trasladó 500 integrantes adicionales, como parte de los operativos que mantenía en municipios afectados por enfrentamientos, homicidios y otras acciones de las organizaciones criminales.

Para enero de 2025, la Federación dispuso la llegada de 200 soldados y 150 miembros de la GN. En febrero, otros 300 efectivos del Ejército se incorporaron a las acciones de seguridad, principalmente en Culiacán y su zona de influencia.

Ante la continuidad de los hechos violentos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció el 13 de junio un nuevo reforzamiento de mil 600 elementos. El contingente contempló mil 200 integrantes de Defensa y 400 de la dependencia federal a su cargo, con el propósito de ampliar la presencia en zonas prioritarias para el combate de delitos de alto impacto.

Julio marcó otra etapa de movilizaciones militares. Durante ese mes, las autoridades reportaron el arribo de distintos grupos de Fuerzas Especiales, fusileros paracaidistas y personal regular.

Entre los movimientos destacaron 300 efectivos de unidades especializadas y un contingente terrestre de mil 500 soldados, aunque parte de los traslados correspondió a relevos de personal que ya cumplía funciones en el estado.

Hacia diciembre de 2025, la estrategia federal recibió nuevos refuerzos ante el incremento de delitos, especialmente en Culiacán. Las autoridades estatales confirmaron la llegada de 180 integrantes de Fuerzas Especiales y otros 150 militares, quienes se incorporaron a las operaciones que desarrollaban aproximadamente dos mil 500 efectivos en las zonas de mayor atención.

A principios de este año, el 29 de enero, la Defensa anunció el traslado de mil 600 soldados a Culiacán y Mazatlán, entre ellos 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales. El personal viajó desde distintos puntos del país en cuatro aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Otro refuerzo ocurrió entre junio y julio, cuando arribaron 90 efectivos especializados y posteriormente mil soldados adicionales, incluidos 100 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. La dependencia mantuvo los traslados de unidades ante la confrontación entre grupos criminales por el control de territorios y rutas de distribución de drogas.

Septiembre concentró una de las movilizaciones más importantes del año. El día 15, el Gobierno federal anunció el envío de tres mil 400 elementos a Mazatlán y diversos corredores carreteros, de los cuales mil 600 correspondieron al Ejército y mil 800 a la Secretaría de Marina y la SSPC. Las instituciones también incorporaron más de 130 unidades para fortalecer las tareas de vigilancia y prevención.

La ampliación de la presencia militar dio paso, durante noviembre, a una nueva fase de la estrategia, enfocada en equipamiento, inteligencia y fortalecimiento de las corporaciones locales. El pasado día 9, García Harfuch anunció una inversión prevista de 900 millones de pesos para incrementar las capacidades de investigación, comunicación y respuesta de la Policía Estatal y de las instituciones municipales.

El programa contempla cerca de 200 vehículos de la SSPC, entre ellos 90 camionetas de patrullaje, 50 motocicletas, cuatrimotos, 30 unidades blindadas Black Mamba, tres equipos de drones Águila y 15 camionetas tácticas con protección balística. A estos recursos se añaden otros 80 vehículos que la Defensa Nacional comprometió mediante un convenio, incluidos 20 blindados.

Como parte del reforzamiento tecnológico, el Gobierno federal proyecta un Centro de Comando C4 Carretero de aproximadamente 4 mil 600 metros cuadrados, con 54 posiciones de despacho y 27 espacios para atender llamadas de emergencia y denuncias. La infraestructura abarcará 250 kilómetros del corredor Culiacán-Mazatlán-Durango, con 240 puntos de monitoreo inteligente, 720 cámaras de videovigilancia y 30 arcos lectores de placas.

Trevilla Trejo reiteró el 9 de noviembre el compromiso de mantener las operaciones federales en la entidad. “No nos vamos a retirar de Sinaloa hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad que requiere el pueblo de este Estado”, afirmó.

Resaltan que El Chapo Isidro salió en libertad cuatro veces

| Por Yulia Bonilla |

Entre 2014 y 2015, Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, fue detenido en cuatro ocasiones, pero quedó en libertad cada vez. Su quinta captura se concretó este fin de semana mediante un operativo que no fue un hecho aislado, aunque tampoco representa el inicio de una “guerra” contra el crimen organizado, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

El general detalló que la primera detención ocurrió el 4 de mayo de 2014, en Culiacán, por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada. La segunda fue el 9 de julio de ese año, en Guasave, por delincuencia organizada y presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego.

El Dato: La fiscal general Ernestina Godoy anunció que Fausto Isidro Meza será juzgado en México. Expuso que la defensa del criminal solicitó la duplicidad del término constitucional.

La tercera captura ocurrió el 8 de agosto de 2014, también por presuntas violaciones a la legislación sobre armas de fuego. La cuarta fue el 16 de abril de 2015, nuevamente en Guasave, por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y presuntas infracciones en materia de armas.

Trevilla Trejo explicó que la operación Centella, con la que fue capturado este fin de semana, forma parte de la estrategia de seguridad aplicada desde el inicio del sexenio y contó con la participación coordinada de distintas instituciones.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que El Chapo Isidro enfrenta en México cargos por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Además, tiene una orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas.

Recordó que, desde febrero del año pasado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera capturarlo.

Además, Trevilla Trejo indicó que la planeación del operativo comenzó tres meses antes, por instrucción del Consejo de Seguridad Nacional. Como parte de las labores de inteligencia, se solicitó a Estados Unidos el uso de drones para ubicar con precisión al narcotraficante. Aclaró que este tipo de colaboración ya se había utilizado en otras operaciones, como la captura de Ovidio Guzmán en 2023.

Una vez identificada la ubicación de Meza, se desplegó un componente terrestre integrado por 47 elementos de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), Fuerzas Especiales conocidas como los Murciélagos y elementos de reacción inmediata de la Guardia Nacional (GN), conocidos como los Lobos; además de 128 integrantes de la brigada de fusileros paracaidistas, 106 efectivos de infantería y artillería y 80 elementos de fuerzas especiales comisionados en la SSPC.

21 Personas fallecieron tras los enfrentamientos del viernes

El componente aeromóvil incluyó cinco helicópteros artillados UH-60 Black Hawk, un helicóptero EC-725 Cougar, cinco aviones Texan, dos aeronaves de transporte pesado y una no tripulada.

La operación tuvo tres fases: identificación del objetivo; establecimiento de un perímetro de seguridad y captura; y evacuación. El secretario de la Defensa explicó que, después de asegurar la zona y detener a Meza, grupos criminales atacaron a los militares para intentar rescatarlo, lo que provocó los bloqueos.

Añadió que los helicópteros utilizaron armamento en respuesta a los ataques de los delincuentes, quienes emplearon armas calibre .50, ametralladoras y fusiles Barret. Rechazó que la operación represente el comienzo de una guerra contra el crimen organizado. “No, para nada (es una guerra). No tiene que ver nada con un conflicto armado entre fuerzas regulares. Esta fue una operación relacionada con la seguridad pública”, sostuvo.

En el mismo operativo fueron detenidos Germán “N”, alias Serafín, primo de Meza Flores y segundo al mando de la organización; José Luis “N”, su cuñado y presunto operador financiero, y Pánfilo “N”, también primo suyo y señalado como operador logístico.

Trevilla Trejo negó que los grupos criminales tengan mayor capacidad de fuego que las Fuerzas Armadas y aseguró que los militares están preparados y equipados para enfrentarlos.

El saldo fue de 16 presuntos integrantes del grupo criminal y cuatro militares fallecidos. También se aseguraron armas largas, dos barras, ametralladoras calibre .50 y .56, un lanzagranadas y 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal. Además, las autoridades retiraron 50 automóviles y liberaron 21 bloqueos.

Por su parte, García Harfuch sostuvo que la estrategia de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum consiste en realizar investigaciones e identificar a los responsables antes de ejecutar las órdenes de aprehensión, con el objetivo de evitar enfrentamientos que pongan en riesgo a la población civil.

...Y señalan que el Cártel de Guasave sigue activo

| Por Yulia Bonilla |

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que el grupo criminal conocido como Cártel de Guasave, vinculado con los Beltrán Leyva, mantiene integrantes en operación, por lo que no puede considerarse desarticulado tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

“Por supuesto, hay un remanente de personas también relevantes que eran colaboradores de este sujeto detenido. No podemos decir que esté desarticulado”, señaló el secretario.

Harfuch informó que, desde el inicio del sexenio, en Sinaloa han sido detenidas cuatro mil 200 personas relacionadas con actividades delictivas. También se han asegurado más de 150 toneladas de droga, incluidas 2.3 millones de pastillas de fentanilo, y siete mil 400 armas de fuego, una de cada cinco decomisadas en el país durante la actual administración.

Además, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) han inhabilitado dos mil 627 laboratorios y áreas de concentración utilizados para producir metanfetamina.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que El Chapo Isidro comenzó su actividad criminal alrededor de 2004, cuando se integró a los Beltrán Leyva. En 2009 asumió el control de la organización, tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva y la muerte de Arturo Beltrán Leyva.

De acuerdo con Trevilla, el grupo extendió sus actividades de tráfico de drogas a Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Baja California.

En 2025, tras el enfrentamiento entre Los Mayos y Los Chapitos, Chapo Isidro se alió con la facción de Ismael Zambada, El Mayito Flaco, a la que proporcionaba apoyo logístico y armamento para combatir a sus rivales.

El titular de la Defensa detalló que la organización utilizaba dos rutas para traficar drogas: una terrestre, por la carretera federal 15, desde Sinaloa hasta la frontera con Arizona, y otra marítima. También señaló que Chapo Isidro participó en el Culiacanazo de 2019.

Entre las detenciones recientes, destacó la captura de seis integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo que rompió con Los Chapitos en 2025 para aliarse con Fausto Isidro Meza y apoyar a Los Mayos.

A esta agrupación se le relaciona con el hallazgo de 20 cuerpos al norte de Culiacán, en junio de 2025; la ejecución de 19 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, en junio de 2024, y el homicidio del influencer Adal Peña, conocido como El Tata.

Dan prisión preventiva a Meza y dos cómplices

| Por Elizabeth Hernández |

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, jefe del Cártel de Guasave; Germán Flores Meza y José Luis Ortiz, ambos sus principales colaboradores, por delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de metanfetamina con fines de comercio.

Tras una audiencia a puerta cerrada y por videoconferencia, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega ordenó su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde permanecerán mientras se resuelve su situación jurídica. Meza Flores también enfrenta una solicitud formal de extradición del gobierno de EU. La Corte Federal para el Distrito de Columbia busca procesarlo por cargos equivalentes a los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados que Meza Flores enfrentará a la justicia mexicana, por lo que no prevé su extradición inmediata a Estados Unidos.

El Dato: Isidro Meza inició su carrera delictiva en el Cártel de Juárez con Amado Carrillo, luego se integró al Cártel de los Beltrán Leyva.

“Por el momento va a ser juzgado aquí en el país”, afirmó la fiscal, quien precisó que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). También señaló que la representación federal en Sinaloa cuenta con órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

En territorio mexicano, Meza Flores acumula cinco investigaciones por diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, existen dos órdenes de aprehensión en su contra, aunque obtuvo un amparo relacionado con una de ellas.

Durante la misma conferencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó que los presuntos responsables de cometer delitos en territorio nacional enfrenten primero a la justicia mexicana, antes de responder a solicitudes de extradición de otros países.

El diputado cuestionó los acuerdos que los fiscales estadounidenses alcanzan con personas extraditadas, pues aseguró que estos mecanismos pueden otorgar impunidad, tanto a los acusados como a sus familias, pese a los delitos que presuntamente cometieron en territorio mexicano.

21 Personas perdieron la vida en la operación Centella

Los abogados de los tres imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad judicial deberá resolver, en una próxima audiencia, si existen elementos para vincularlos a proceso por los delitos señalados.

Cerca de las 16:30 horas, Meza Flores abandonó las instalaciones de la FEMDO, en la Ciudad de México, bajo un dispositivo de seguridad que encabezaron elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, con destino al centro penitenciario de máxima seguridad en el Estado de México.

Un convoy integrado por unidades militares, vehículos blindados y patrullas de la Policía Federal Ministerial realizó el traslado con apoyo de vigilancia aérea. Los reportes del operativo, informan que el despliegue incluyó un helicóptero y concluyó alrededor de una hora después, cuando los detenidos ingresaron al penal de El Altiplano.

REVELAN VIDEO DE LA CAPTURA. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, presentó este lunes las imágenes del operativo que permitió capturar a Fausto Isidro Meza Flores en una residencia de Guasave, Sinaloa. Los elementos de las Fuerzas Especiales lo localizaron en una sala, inclinado sobre un sillón, sin que el material muestre resistencia de su parte.

La grabación, de aproximadamente 75 segundos, documenta el ingreso de militares armados al inmueble, así como el recorrido por las distintas habitaciones hasta llegar al espacio donde se encontraba el hombre identificado por las autoridades como jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva. En las primeras escenas, los uniformados avanzan desde el exterior de la vivienda hacia las estancias interiores, con armas largas, linternas y equipo táctico. El material muestra una propiedad de amplias dimensiones con mobiliario moderno y lámparas decorativas.

Una de las secuencias centrales muestra a los efectivos cuando ingresan a una sala con asientos claros y una mesa de comedor. La cámara registra a una persona con la cabeza baja y el torso inclinado hacia delante, mientras otros integrantes del grupo permanecen a su alrededor. La dependencia incorpora un círculo rojo y la leyenda “CHAPO ISIDRO” para identificar al presunto líder criminal.

El video también muestra varias armas largas sobre el suelo y a una persona con ropa oscura, las manos detrás de la espalda y la cabeza cubierta, bajo custodia de los agentes. Trevilla Trejo explicó que los ocupantes del domicilio se rindieron cuando los militares ingresaron a la propiedad.

De acuerdo con el mando militar, la denominada Operación Centella comenzó a las 19:50 horas del viernes, jornada en la que se registraron hechos violentos en Guasave. La alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya reportó cerca de 100 vehículos vandalizados o incendiados, de los cuales unos 15 aún permanecían a un costado de las carreteras hasta el lunes.

México niega invasión en operativo de Guasave; EU cooperó a petición

| Por Yulia Bonilla |

El Gobierno federal negó que la participación de las autoridades de Estados Unidos en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, en Sinaloa, represente una invasión a la soberanía, ya que su colaboración fue a petición de México y sólo consistió en el envío de información con apego a las leyes nacionales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el apoyo forma parte del acuerdo que ambos países concretaron en materia de seguridad y aseguró que las acciones fueron realizadas exclusivamente por elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, desde la planeación hasta el operativo en Guasave, Sinaloa; mientras que las autoridades estadounidenses colaboraron en materia de inteligencia, al referir que se les han solicitado equipos especializados para obtener información más precisa sobre objetivos delincuenciales.

El Dato: La Sedena destacó que Meza controlaba un corredor vital para el tráfico de drogas hacia la frontera norte por la carretera federal 15 y rutas marítimas en el golfo de California.

Sin embargo, reconoció que la administración de Trump solicitó intervenir directamente con sus Fuerzas Armadas.

“Nunca, es una invasión a nuestra soberanía, sino es a petición de México. Entonces, ha quedado muy claro cuál es el esquema de coordinación con EU. Y eso es muy bueno, porque se respetan los cuatro principios que hemos determinado desde el principio (de la relación bilateral). Ellos tenían la intención de operar con sus Fuerzas Armadas en México, a lo cual dijimos que no. Tenían la intención de tener mucha más injerencia, incluso, en la planeación de las operaciones y dijimos que no. Entonces, ahora queda muy claro cuáles son, o cuál es, el esquema de coordinación con el gobierno de EU”, detalló.

En su intervención, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que la participación del gobierno de Estados Unidos en el operativo únicamente fue para aportar información de inteligencia que facilitó la ubicación de Meza Flores.

16 Miembros de la Delincuencia Organizada fueron abatidos

Trevilla aseguró que la acción no ha contravenido ninguna disposición de la Carta Magna, ni de las leyes de Seguridad Nacional ni la de Protección del Espacio Aéreo: “La operación fue realizada por ellos exclusivamente. La operación del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La participación del gobierno de EU sólo fue en el intercambio de información para precisar la ubicación de esta persona y complementó todo el trabajo y esfuerzo que traían los órganos de inteligencia militar. Se realizó sin contravenir ningún precepto legal. Y también fue apegado totalmente a los principios que rigen la relación bilateral con EU, de reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación”.

Destacó que la intervención es muestra de la fortaleza del Estado mexicano para combatir a la delincuencia organizada: “Puedo concluir que, en esta operación, una vez más se comprobó la fortaleza del Estado mexicano. Se cumplió la misión de debilitar la cúpula de un grupo delincuencial sin causar daños a la población. Esto último fue para nosotros lo más importante. Se respetaron los derechos humanos en todo momento”.

La Presidenta también lamentó la muerte de los cuatro elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida durante el operativo Centella para capturar al líder del cártel de los Beltrán Leyva: “Nuestras condolencias, nuestro cariño, agradecimiento, admiración a los elementos del Ejército que perdieron la vida. Cuatro hombres muy preparados, pero, sobre todo, con mucha entrega al país. Entonces, nuestras condolencias, nuestra admiración, no sólo a sus familiares, sino a todo el Ejército y la Defensa Nacional”.

En el intenso operativo para capturar al narcotraficante en Guasave, Sinaloa, perdieron la vida 21 personas, de las que cuatro eran parte de la Defensa Nacional: Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio, José Guadalupe Luna, y un efectivo más cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también destacó a los elementos por haber ‘ofrendado’ su vida para salvaguardar a la población del líder criminal: “El propósito de esta misión fue el más noble que puede tener un militar: salieron a proteger la vida y la libertad de los demás. Salieron a detener a quienes, durante años, sembraron violencia, envenenaron a nuestros jóvenes y reclutaron a muchos otros, arrebatándoles la libertad de decidir qué hacer con su vida”.

El funcionario comentó que los cuatro militares eligieron arriesgar su vida, por encima de otras posibilidades como ceder a la impunidad, como lo hicieron otros en administraciones distintas.

El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, agradeció, a nombre de la institución. las condolencias recibidas, no sólo desde el Poder Ejecutivo Federal, sino también las que se externaron desde gobiernos extranjeros.

En este sentido, informaron que la Secretaría de Gobernación proporcionará apoyo a las familias de los militares caídos, por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El almirante secretario de Marina, Pedro Raymundo Morales también expresó sus condolencias por la pérdida de los elementos que arriesgaron su vida y dijo que espera la pronta recuperación de los militares que resultaron lesionados.

“Antes que nada, quiero expresar nuestras condolencias al personal militar que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Sus nombres quedarán inscritos con honor en la bitácora nacional. También hacemos votos para que el personal que resultó herido tenga su pronta recuperación”, afirmó.

Operación Centella ı Foto: Especial

DEA insiste en presión contra la narcopolítica

| Por Elizabeth Hernández |

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Terrance Cole, sostuvo que su país continuará con el intercambio de información de inteligencia para identificar y exhibir a funcionarios gubernamentales corruptos que colaboren con organizaciones terroristas extranjeras. La advertencia llegó tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, en Sinaloa.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario estadounidense aseguró que la cooperación internacional constituye una herramienta fundamental para combatir las estructuras criminales y las redes de corrupción que representan una amenaza para la seguridad nacional.

El Tip: el FBI incluyó a Meza en su lista de los 10 Fugitivos Más Buscados, con una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.

“Las alianzas internacionales importan. La DEA y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional continuarán compartiendo información de inteligencia crucial con nuestros socios internacionales de confianza, para exponer a funcionarios gubernamentales corruptos que conspiran con organizaciones terroristas extranjeras designadas”, expresó.

Cole sostuvo que las autoridades estadounidenses mantendrán sus acciones contra las estructuras delictivas y quienes faciliten sus operaciones desde las instituciones gubernamentales, aunque no identificó a servidores públicos ni señaló casos concretos en su publicación. “Nuestro compromiso es inquebrantable. Desmantelar estas redes, enfrentar la corrupción y proteger y defender nuestra seguridad nacional y a nuestros ciudadanos”, dijo.

El titular de la DEA lanzó además una advertencia contra quienes establezcan vínculos con grupos que Estados Unidos considera terroristas y aseguró que enfrentarán consecuencias legales por sus actividades criminales.

“De una forma u otra, se hará justicia. Quienes conspiren con terroristas y amenacen nuestra seguridad nacional tendrán que rendir cuentas”, manifestó.