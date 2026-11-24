El Gobierno federal negó que la participación de las autoridades de Estados Unidos en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, en Sinaloa, represente una invasión a la soberanía, ya que su colaboración fue a petición de México y sólo consistió en el envío de información con apego a las leyes nacionales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el apoyo forma parte del acuerdo que ambos países concretaron en materia de seguridad y aseguró que las acciones fueron realizadas exclusivamente por elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, desde la planeación hasta el operativo en Guasave, Sinaloa; mientras que las autoridades estadounidenses colaboraron en materia de inteligencia, al referir que se les han solicitado equipos especializados para obtener información más precisa sobre objetivos delincuenciales.

El Dato: La Sedena destacó que Meza controlaba un corredor vital para el tráfico de drogas hacia la frontera norte por la carretera federal 15 y rutas marítimas en el golfo de California.

Sin embargo, reconoció que la administración de Trump solicitó intervenir directamente con sus Fuerzas Armadas.

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“Nunca, es una invasión a nuestra soberanía, sino es a petición de México. Entonces, ha quedado muy claro cuál es el esquema de coordinación con EU. Y eso es muy bueno, porque se respetan los cuatro principios que hemos determinado desde el principio (de la relación bilateral). Ellos tenían la intención de operar con sus Fuerzas Armadas en México, a lo cual dijimos que no. Tenían la intención de tener mucha más injerencia, incluso, en la planeación de las operaciones y dijimos que no. Entonces, ahora queda muy claro cuáles son, o cuál es, el esquema de coordinación con el gobierno de EU”, detalló.

En su intervención, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que la participación del gobierno de Estados Unidos en el operativo únicamente fue para aportar información de inteligencia que facilitó la ubicación de Meza Flores.

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Trevilla aseguró que la acción no ha contravenido ninguna disposición de la Carta Magna, ni de las leyes de Seguridad Nacional ni la de Protección del Espacio Aéreo: “La operación fue realizada por ellos exclusivamente. La operación del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La participación del gobierno de EU sólo fue en el intercambio de información para precisar la ubicación de esta persona y complementó todo el trabajo y esfuerzo que traían los órganos de inteligencia militar. Se realizó sin contravenir ningún precepto legal. Y también fue apegado totalmente a los principios que rigen la relación bilateral con EU, de reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación”.

Destacó que la intervención es muestra de la fortaleza del Estado mexicano para combatir a la delincuencia organizada: “Puedo concluir que, en esta operación, una vez más se comprobó la fortaleza del Estado mexicano. Se cumplió la misión de debilitar la cúpula de un grupo delincuencial sin causar daños a la población. Esto último fue para nosotros lo más importante. Se respetaron los derechos humanos en todo momento”.

La Presidenta también lamentó la muerte de los cuatro elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida durante el operativo Centella para capturar al líder del cártel de los Beltrán Leyva: “Nuestras condolencias, nuestro cariño, agradecimiento, admiración a los elementos del Ejército que perdieron la vida. Cuatro hombres muy preparados, pero, sobre todo, con mucha entrega al país. Entonces, nuestras condolencias, nuestra admiración, no sólo a sus familiares, sino a todo el Ejército y la Defensa Nacional”.

En el intenso operativo para capturar al narcotraficante en Guasave, Sinaloa, perdieron la vida 21 personas, de las que cuatro eran parte de la Defensa Nacional: Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio, José Guadalupe Luna, y un efectivo más cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también destacó a los elementos por haber ‘ofrendado’ su vida para salvaguardar a la población del líder criminal: “El propósito de esta misión fue el más noble que puede tener un militar: salieron a proteger la vida y la libertad de los demás. Salieron a detener a quienes, durante años, sembraron violencia, envenenaron a nuestros jóvenes y reclutaron a muchos otros, arrebatándoles la libertad de decidir qué hacer con su vida”.

El funcionario comentó que los cuatro militares eligieron arriesgar su vida, por encima de otras posibilidades como ceder a la impunidad, como lo hicieron otros en administraciones distintas.

El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, agradeció, a nombre de la institución. las condolencias recibidas, no sólo desde el Poder Ejecutivo Federal, sino también las que se externaron desde gobiernos extranjeros.

En este sentido, informaron que la Secretaría de Gobernación proporcionará apoyo a las familias de los militares caídos, por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El almirante secretario de Marina, Pedro Raymundo Morales también expresó sus condolencias por la pérdida de los elementos que arriesgaron su vida y dijo que espera la pronta recuperación de los militares que resultaron lesionados.

“Antes que nada, quiero expresar nuestras condolencias al personal militar que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Sus nombres quedarán inscritos con honor en la bitácora nacional. También hacemos votos para que el personal que resultó herido tenga su pronta recuperación”, afirmó.

Operación Centella ı Foto: Especial

DEA insiste en presión contra la narcopolítica

| Por Elizabeth Hernández |

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Terrance Cole, sostuvo que su país continuará con el intercambio de información de inteligencia para identificar y exhibir a funcionarios gubernamentales corruptos que colaboren con organizaciones terroristas extranjeras. La advertencia llegó tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, en Sinaloa.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario estadounidense aseguró que la cooperación internacional constituye una herramienta fundamental para combatir las estructuras criminales y las redes de corrupción que representan una amenaza para la seguridad nacional.

El Tip: el FBI incluyó a Meza en su lista de los 10 Fugitivos Más Buscados, con una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.

“Las alianzas internacionales importan. La DEA y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional continuarán compartiendo información de inteligencia crucial con nuestros socios internacionales de confianza, para exponer a funcionarios gubernamentales corruptos que conspiran con organizaciones terroristas extranjeras designadas”, expresó.

Cole sostuvo que las autoridades estadounidenses mantendrán sus acciones contra las estructuras delictivas y quienes faciliten sus operaciones desde las instituciones gubernamentales, aunque no identificó a servidores públicos ni señaló casos concretos en su publicación. “Nuestro compromiso es inquebrantable. Desmantelar estas redes, enfrentar la corrupción y proteger y defender nuestra seguridad nacional y a nuestros ciudadanos”, dijo.

El titular de la DEA lanzó además una advertencia contra quienes establezcan vínculos con grupos que Estados Unidos considera terroristas y aseguró que enfrentarán consecuencias legales por sus actividades criminales.

“De una forma u otra, se hará justicia. Quienes conspiren con terroristas y amenacen nuestra seguridad nacional tendrán que rendir cuentas”, manifestó.