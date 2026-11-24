Más de dos de cada 10 elementos que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene desplegados en tareas operativas en el país se concentran en Sinaloa, donde permanecen alrededor de 22 mil efectivos. La entidad acumula más de dos años de refuerzos federales ante la ola de violencia del crimen organizado, con operaciones que incluyen la reciente detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

La captura del narcotraficante, ocurrida el pasado 20 de noviembre en Guasave, movilizó a 361 integrantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y fuerzas especiales, con apoyo de 14 aeronaves y trabajos de inteligencia realizados en coordinación con autoridades de Estados Unidos. El operativo, denominado Centella, provocó enfrentamientos que dejaron 16 presuntos integrantes de la organización delictiva muertos y cuatro soldados fallecidos, además de bloqueos carreteros y vehículos incendiados.

El Dato: Tras la jornada violenta del viernes, 5 cuerpos calcinados fueron localizados en la colonia Tierra y Libertad, uno de los sectores donde se registraron intensos enfrentamientos.

El último registro exacto que presentó la Defensa, el 9 de noviembre, ubicó en 22 mil 667 el número de elementos que permanecían en el estado.

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A esta fuerza se suman aeronaves, helicópteros, sistemas antidrones y más de mil 700 vehículos destinados a las operaciones federales en Sinaloa.

Desde el comienzo de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 1 de octubre de 2024, el Gobierno federal ha anunciado una sucesión de refuerzos para enfrentar la violencia que estalló en septiembre de ese año entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, después de la captura de Ismael Zambada García en Estados Unidos.

272 Mil 721 efectivos dispone la Defensa Nacional

Tan sólo en las primeras semanas del sexenio, la Defensa envió nuevos grupos de Fuerzas Especiales y de la GN a Culiacán. El 10 de octubre arribó un contingente especializado y, entre el 15 y 16 de ese mismo mes, otros 300 militares llegaron a la capital sinaloense. Una semana después, el 23 de octubre, las autoridades anunciaron la incorporación de otros 300 soldados para ampliar los patrullajes.

Noviembre de 2024 registró nuevas movilizaciones. El día 14 arribaron 100 efectivos de élite y el 25 del mismo mes llegaron otros 100 militares.

Hacia finales de diciembre, la institución trasladó 500 integrantes adicionales, como parte de los operativos que mantenía en municipios afectados por enfrentamientos, homicidios y otras acciones de las organizaciones criminales.

Para enero de 2025, la Federación dispuso la llegada de 200 soldados y 150 miembros de la GN. En febrero, otros 300 efectivos del Ejército se incorporaron a las acciones de seguridad, principalmente en Culiacán y su zona de influencia.

Ante la continuidad de los hechos violentos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció el 13 de junio un nuevo reforzamiento de mil 600 elementos. El contingente contempló mil 200 integrantes de Defensa y 400 de la dependencia federal a su cargo, con el propósito de ampliar la presencia en zonas prioritarias para el combate de delitos de alto impacto.

Julio marcó otra etapa de movilizaciones militares. Durante ese mes, las autoridades reportaron el arribo de distintos grupos de Fuerzas Especiales, fusileros paracaidistas y personal regular.

Entre los movimientos destacaron 300 efectivos de unidades especializadas y un contingente terrestre de mil 500 soldados, aunque parte de los traslados correspondió a relevos de personal que ya cumplía funciones en el estado.

Hacia diciembre de 2025, la estrategia federal recibió nuevos refuerzos ante el incremento de delitos, especialmente en Culiacán. Las autoridades estatales confirmaron la llegada de 180 integrantes de Fuerzas Especiales y otros 150 militares, quienes se incorporaron a las operaciones que desarrollaban aproximadamente dos mil 500 efectivos en las zonas de mayor atención.

A principios de este año, el 29 de enero, la Defensa anunció el traslado de mil 600 soldados a Culiacán y Mazatlán, entre ellos 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales. El personal viajó desde distintos puntos del país en cuatro aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Otro refuerzo ocurrió entre junio y julio, cuando arribaron 90 efectivos especializados y posteriormente mil soldados adicionales, incluidos 100 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. La dependencia mantuvo los traslados de unidades ante la confrontación entre grupos criminales por el control de territorios y rutas de distribución de drogas.

Septiembre concentró una de las movilizaciones más importantes del año. El día 15, el Gobierno federal anunció el envío de tres mil 400 elementos a Mazatlán y diversos corredores carreteros, de los cuales mil 600 correspondieron al Ejército y mil 800 a la Secretaría de Marina y la SSPC. Las instituciones también incorporaron más de 130 unidades para fortalecer las tareas de vigilancia y prevención.

La ampliación de la presencia militar dio paso, durante noviembre, a una nueva fase de la estrategia, enfocada en equipamiento, inteligencia y fortalecimiento de las corporaciones locales. El pasado día 9, García Harfuch anunció una inversión prevista de 900 millones de pesos para incrementar las capacidades de investigación, comunicación y respuesta de la Policía Estatal y de las instituciones municipales.

El programa contempla cerca de 200 vehículos de la SSPC, entre ellos 90 camionetas de patrullaje, 50 motocicletas, cuatrimotos, 30 unidades blindadas Black Mamba, tres equipos de drones Águila y 15 camionetas tácticas con protección balística. A estos recursos se añaden otros 80 vehículos que la Defensa Nacional comprometió mediante un convenio, incluidos 20 blindados.

Como parte del reforzamiento tecnológico, el Gobierno federal proyecta un Centro de Comando C4 Carretero de aproximadamente 4 mil 600 metros cuadrados, con 54 posiciones de despacho y 27 espacios para atender llamadas de emergencia y denuncias. La infraestructura abarcará 250 kilómetros del corredor Culiacán-Mazatlán-Durango, con 240 puntos de monitoreo inteligente, 720 cámaras de videovigilancia y 30 arcos lectores de placas.

Trevilla Trejo reiteró el 9 de noviembre el compromiso de mantener las operaciones federales en la entidad. “No nos vamos a retirar de Sinaloa hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad que requiere el pueblo de este Estado”, afirmó.