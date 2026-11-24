Luego de meses de que se ha especulado sobre su posible participación en los comicios de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano (MC) por esa entidad anunció que aceptó la invitación de la dirigencia de su partido para buscar la gubernatura de Sonora en el proceso electoral de 2027.

En un videomensaje difundido en sus redes sociales, grabado desde el mausoleo de su padre, el candidato presidencial del PRI asesinado en las elecciones de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el exalcalde de Monterrey y exlegislador local por Nuevo León dijo que tomó la decisión tras un periodo de reflexión sobre su vocación de servicio público, su historia familiar y el legado político de su padre.

“Nada me llenaría de más orgullo que tener el honor de encabezar un proyecto humano, cercano y sumamente profesional para todas las familias de mi natal Sonora, tal y como mi padre buscó hacerlo 30 años atrás, porque su propósito inicial siempre fue ser gobernador de su estado.Es por esa razón que después de mucha reflexión he decidido aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura a gobernador por el estado de Sonora, mi estado natal”, dijo.

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Recordó a sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas, y reflexionó sobre el sacrificio que implica el servicio público y el tiempo que se dedica a construir proyectos políticos, a veces en detrimento de la vida familiar. Por ello, señaló que platicó previamente con su familia para tomar esta importante decisión.También dijo que consultó con su hijo la posibilidad de ingresar a una nueva etapa en su carrera política. Contó que el menor le respondió: “Ayudar a la gente, papá”, una frase que, agregó, marcó su decisión.

Señaló que su padre, durante años, dedicó su tiempo y esfuerzo a construir un proyecto de nación en favor de millones de familias mexicanas. Además, enfatizó que así como Colosio Murrieta siempre tuvo la intención de ser mandatario de aquella entidad, ese sueño permanece intacto para él, poco más de 30 años después del deceso del abanderado priista.

Destacó que el principal motivo por el cual decidió ingresar al servicio público fue ayudar a la gente, un aspecto que, con anterioridad, también fue avalado por uno de sus hijos. Destacó que el proyecto que busca encabezar es de carácter humanista, por lo que no cabrá duda de que estará marcado por la cercanía que él y su partido mantengan con la gente, y destacó que, contrario a muchos políticos mexicanos, él jamás olvidará el porqué se unió al servicio público en el país.

“Todos los días busco darle respuesta a esas mismas preguntas. Todos los días busco que valga la pena el tiempo trabajado, que también es tiempo de mis hijos. Todos los días busco que valga la pena el sacrificio de la vida misma de mi padre. Todos los días busco justicia. Y esa justicia empieza en Sonora.

“Hay tanta gente que al ingresar al servicio público al poco tiempo se marea, se le olvida por qué decidió entrar al servicio público y se le olvida que debe servir a la gente. A mí no se me olvida. A mí no se me olvida jamás”, recalcó.