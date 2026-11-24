LA PRESIDENTA y el almirante Morales, ayer, en la presentación de un billete de Lotería

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México está dispuesto a alcanzar acuerdos comerciales y promover proyectos de desarrollo con otros países, sin ceder su derecho a decidir su modelo de desarrollo, y a definir su propio destino sin subordinación a intereses extranjeros.

“Nuestra relación con el mundo es de respeto, cooperación y entendimiento. Queremos trabajar con todas las naciones, construir acuerdos, promover el comercio y el desarrollo compartido, pero tenemos algo muy claro: la cooperación no significa subordinación; la relación entre las naciones no significa renunciar nunca a nuestra soberanía”, expresó.

El Dato: El 23 de noviembre de 1825 España entregó la última guarnición militar en Veracruz, por eso, esta fecha se recuerda como la Consolidación de la Independencia en la Mar.

En su mensaje durante la ceremonia por el 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, en la sede de la Secretaría de Marina (Semar), la mandataria federal sostuvo que la cooperación internacional no puede significar una renuncia a la soberanía nacional.

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Afirmó que el país debe mantener su capacidad para definir el modelo de desarrollo, aprovechar sus recursos naturales y fortalecer su autonomía económica, energética y alimentaria, y defendió una política exterior basada en el respeto y el entendimiento, así como la disposición de su Gobierno para alcanzar acuerdos comerciales y promover proyectos de beneficio compartido con otros Estados.

Señaló que México enfrenta un escenario internacional marcado por tensiones económicas, disputas geopolíticas y transformaciones tecnológicas. Frente a esas circunstancias, sostuvo que las decisiones sobre el futuro nacional deben partir de la identidad histórica, la fortaleza productiva y el trabajo de la población.

La mandataria, flanqueada por los titulares de Marina y Defensa, ayer ı Foto: Especial

“Hoy, dos siglos después, México vuelve a decir: somos los propietarios de nuestro propio camino. México tiene claro que su futuro se construye desde su historia, desde su identidad, desde la fortaleza de su economía y desde la capacidad y el trabajo de todas y de todos los mexicanos”, expresó, tras vincular las luchas independentistas del siglo XIX con los desafíos que enfrenta actualmente el país.

La jefa del Ejecutivo defendió la facultad del Estado mexicano para determinar sus prioridades económicas y aprovechar el patrimonio natural en beneficio de la población. Entre los objetivos que mencionó figuran el impulso a la industria, el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas, así como la protección de la producción energética y alimentaria. Presentó la independencia como una responsabilidad permanente, cuya defensa no concluyó con las victorias militares que permitieron expulsar a las fuerzas extranjeras durante los primeros años de la República.

“Y hoy como hace dos siglos tenemos la determinación de seguir construyendo nuestro propio camino con dignidad, con independencia, con justicia y con la convicción de que el destino de México se decide solamente por el pueblo”, afirmó.

La mandataria reconoció la participación de la Semar en la defensa nacional, y destacó su evolución hacia actividades relacionadas con la seguridad, la investigación científica, la protección civil y el desarrollo tecnológico. Aseguró que sus funciones actuales mantienen la vocación de servicio que caracterizó a los primeros integrantes de la Armada de México.

Como parte de esas capacidades, mencionó proyectos para desarrollar aeronaves no tripuladas destinadas a tareas de vigilancia, reconocimiento y apoyo a operaciones navales. También destacó la creación de sistemas seguros de comunicación y radio que permiten avanzar en la producción de tecnología nacional.

Durante su intervención, reconoció la labor del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y la Armada, a cuyos integrantes atribuyó una participación fundamental en la protección del territorio. Agradeció especialmente al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y al general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional, por su compromiso con el pueblo mexicano.

Sheinbaum insistió en que la libertad nacional no surgió de una concesión extranjera, sino de las luchas históricas que permitieron establecer una República independiente. Reiteró que esa condición exige mantener la capacidad de defensa y preservar el derecho de la población a determinar el rumbo del país.

En el mismo evento, la mandataria, junto con el secretario de Marina y la directora general de la Lotería Nacional (Lotenal), Olivia Salomón, presentaron el billete conmemorativo por el 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, cuyo diseño reconoce las aportaciones de las mujeres que integran la Armada de México.

El billete retoma el proyecto artístico “Mujeres de Mar, detrás de cada gran mujer hay otra”, una iniciativa dedicada a destacar las experiencias, trayectorias y el compromiso del personal femenino de la institución naval, que busca mantener vigente la memoria de uno de los acontecimientos que marcaron la historia de la Independencia nacional, además de dar visibilidad a las mujeres que desempeñan distintas responsabilidades dentro de la secretaría.

La conmemoración recuerda la rendición de la última fortaleza española en territorio mexicano, después de que se estableció un bloqueo marítimo para impedir el abastecimiento de las tropas extranjeras que permanecían en San Juan de Ulúa, Veracruz.

Desmiente charla sobre narco con Trump

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le reiterara la acusación sobre que México está bajo el control de la delincuencia organizada, durante su última reunión presencial en China.

Ambos mandatarios sostuvieron un breve encuentro en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizado en Shenzhen, China. Al respecto, el republicano comentó que en la charla le dijo a la Presidenta que la delincuencia organizada “está manejando” al país y no lo pueden permitir.

Aunque Sheinbaum Pardo se abstuvo de afirmar si las declaraciones de Trump fueron una mentira, señaló que únicamente hablaron de la relación comercial. Consideró que quizá el presidente se refirió a alguna de las llamadas telefónicas que han sostenido y en las que sí llegó a plantear tal acusación, frente a lo que, sostuvo, siempre se ha remarcado que es una afirmación incorrecta.

El Tip: En conferencia de prensa el viernes, el presidente Trump aseguró que trabaja con su homóloga en atacar a los cárteles de la droga, que controlan a nuestro país.

“En esta reunión no se trató ese tema, fue exclusivamente el tema del comercio. Ha habido llamadas telefónicas donde él ha sugerido esto, a lo cual hemos contestado que no, que no es así, que no es correcta su información y que se está trabajando para la seguridad y la paz en el país. A lo mejor él se refirió a otra llamada, pero, en particular, en esta reunión en China, hablamos esencialmente del comercio”, mencionó.

Cuestionada sobre si el republicano mintió, la Presidenta respondió: “No, no, no. Él seguramente se refirió a otra a otra llamada a otra reunión, pero en particular en esta reunión se trató el tema de comercio”.

La semana pasada, Sheinbaum afirmó que uno de los acuerdos que se tomaron en esta última reunión será la de volver a conversar presencialmente en la Cumbre del G20, que se realizará entre el 14 y 15 de diciembre en Mar-A-Lago, Florida, donde dijo que espera que se concrete el acuerdo comercial bilateral. Respecto a este punto, la expectativa de México es reducir los aranceles que el gobierno del republicano aplicó al acero, aluminio y a la industria automotriz.

Marina apuesta por renovar capacidad y flotilla con la IA

| Por Elizabeth Hernández |

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció que la Armada de México proyecta construir 21 embarcaciones militares e incorporar inteligencia artificial, vehículos no tripulados y sistemas de detección submarina para fortalecer sus capacidades de vigilancia y defensa, como parte de una transformación tecnológica que busca reducir la dependencia de equipos extranjeros.

Durante la ceremonia por el 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, realizado en la sede de la dependencia, el mando naval explicó que el Plan Nacional de Construcción Naval 2024-2030 contempla siete patrullas oceánicas, 12 costeras y dos buques multipropósito, además del desarrollo de sistemas nacionales para ampliar la capacidad operativa de la institución.

Como ejemplo de estos avances, destacó la patrulla oceánica Yucatán, actualmente en construcción, que contará con herramientas de reconocimiento, vigilancia y procesamiento de información desarrolladas mediante ciencia e ingeniería naval mexicana.

“Diseñamos y construimos nuestros propios buques y sistemas navales para que el destino de los mares nacionales permanezca en nuestras manos y no quede a merced de quienes nos venden la tecnología”, expresó.

Morales Ángeles detalló que la modernización incluye plataformas de inteligencia artificial para detectar y evaluar objetos de interés, así como herramientas que permiten identificar información relevante del entorno marítimo y orientar las decisiones de los mandos responsables de las operaciones.

La dependencia también incorporará una nueva generación de vehículos no tripulados multidominio, capacidades para localizar blancos submarinos y sistemas destinados a mejorar la seguridad de la navegación.

“La tecnología en la Marina se ha convertido en un elemento decisivo para la evolución del poder naval”, afirmó el secretario Morales Ángeles, quien señaló que las condiciones actuales requieren mayores capacidades técnicas y recursos especializados para cumplir las misiones institucionales.

Precisó que la Armada mantiene buques, aeronaves, unidades de Infantería de Marina y grupos de operaciones especiales a lo largo de más de 11 mil kilómetros de litoral mexicano, donde sus efectivos desarrollan tareas de protección, vigilancia, búsqueda y rescate, combate a actividades ilícitas y auxilio a la población.

Además, planteó que la transformación de la fuerza naval debe abarcar el ciberespacio y el entorno submarino, además de las operaciones tradicionales en mar, aire y tierra, con el propósito de responder a escenarios de mayor complejidad. “Construimos una Armada con mayor autonomía tecnológica, capacidad de respuesta y visión de futuro”, sostuvo el funcionario.

Morales Ángeles recordó que México posee una extensión marítima equivalente a 1.8 veces su territorio continental, condición que exige reforzar la infraestructura, la preparación de los efectivos y los medios disponibles para proteger las actividades productivas vinculadas con los océanos.