Conoce al ganador de la Villa 360 de Exatlón México 23 de noviembre 2026

Después de la eliminación del domingo, en la que salió una atleta roja, los participantes de Exatlón México regresan a las competencias por equipo por la Villa 360, el mejor lugar para descansar.

Antes de que se llevara a cabo la competencia estelar por la antes conocida Fortaleza, los atletas se disputaron la ventaja de la semana, con la que van a obtener beneficios para los juegos previo a la próxima eliminación del domingo.

¿Quién gana Villa 360 de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el equipo rojo ganaría la Villa 360 de Exatlón México, supuestamente porque los azules están distraidos y la molestia que expresa Katia sobre la desconcentración de su equipo durante la prueba.

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Sin embargo, por el momento no se tiene información confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer a los verdaderos ganadores.

¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Dió inicio una nueva semana de competencia en la que los hombres de ambos equipos están en riesgo de ir al duelo de eliminación el próximo domingo.

Se desata la polémica en la escuadra escarlata, tras la eliminación de Johana, Emilio expresa su enojo en entrevista contra Ingrid y Eliud. Emilio sostiene la teoría de que Ingrid le regaló puntos a Sofía durante el duelo anterior como parte de una estrategia.

Además, por la salida de una atleta roja, este equipo recibirá un refuerzo y se trató de Natalia Chávez, ella se suma a las filas rojas en el juego.

Bienvenida Natalia Chávez, a esta nueva aventura; sin duda, una energía nueva traerá nuevas y mejores vibras al equipo Rojo. 💪🏻❤️‍🔥 #GanaLaVilla#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA

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Por otra parte, el duelo por la ventaja lo ganó el equipo azul, en el que se enfrentaron a un duelo en el circuito acuático. Durante este choque surge un altercado cuando Monse se molesta por los comentarios que hace Doris respecto a su lesión.

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