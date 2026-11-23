Rumbo a la final de la edición 75 de Miss Universo en Puerto Rico, los expertos y el público coinciden en cinco grandes favoritas para suceder a la mexicana Fátima Bosch:

Las favoritas para ganar Miss Universo 2026

Ellas son las favoritas para ganar este martes 24 de noviembre en la final del certamen de belleza:

Bea Millan-Windorski (Filipinas)

Es una de las competidoras más ovacionadas de la edición gracias a su magnetismo escénico, carisma y dominio en pasarela. Tras cautivar en la competencia preliminar y en el desfile de trajes nacionales, se ha consolidado como la carta más fuerte del continente asiático y una presencia fija en las quinielas de especialistas como Osmel Sousa.

Clara Vegas (Venezuela)

Hija de la ex Miss Venezuela 1990 Andreína Goetz, representa la tradición de las grandes reinas venezolanas. Residía en Londres hasta que decidió regresar a su país para competir. Destaca por su elegancia natural, carisma y una preparación integral que la ha colocado como la única candidata presente de forma unánime en los pronósticos de analistas, redes sociales e inteligencia artificial.

Jennifer Barreto (Puerto Rico)

Compitiendo como anfitriona en el Coliseo José Miguel Agrelot, capitaliza un enorme respaldo local y una seguridad sobresaliente en escena. A sus 27 años y siendo madre de una niña, trabaja como especialista en prevención de violencia doméstica y abuso de sustancias para el Ejército de Estados Unidos, combinando una sólida historia personal con gran impacto en pasarela.

Garance Authié (Francia)

De 22 años, se perfila como la gran favorita del continente europeo. Cuenta con formación en gestión y finanzas, domina el francés, el inglés y el español, y posee amplia experiencia en el modelaje con prestigiosas firmas internacionales. Su sofisticación y seguridad fuera y dentro de las pasarelas la mantienen en el top cinco de los críticos.

Georgia Waddington (Nueva Zelanda)

Se ha ganado el respaldo de preparadores como Osmel Sousa gracias a su liderazgo social, autenticidad y sólida preparación. Activista comprometida con causas comunitarias y ambientales, destaca por su elocuencia y seguridad comunicacional.

Otros nombres que aparecen constantemente en los tops de analistas son Dominga López de Chile y María Alejandra López de Colombia. También figuran en listados más recientes Mia Dio de Cuba y Melissa Nuñez de República Domincana.

¿Quieres saber más?

Miss Trouble, la reina de los problemas: ¿De qué trata el libro que publicó Miss México?

Miss Universo 2026: ¿Cuándo es la gran final y quiénes son las posibles ganadoras?

Ella es María Vargas, la Miss Universo México que busca la quinta corona

¿Quién es Dominga López de Miss Universo 2026? Estatura y edad