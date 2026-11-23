Así fueron las últimas 24 horas del reinado de Fátima Bosch como Miss Universo

Conforme se acerca la final de Miss Universo 2026, también está por llegar el momento en que Fátima Bosch deberá despedirse de manera definitiva de la corona que portó por un año entero cuando obtuvo el máximo reconocimiento del certamen el año pasado.

La modelo tabasqueña de 26 años de edad supo conquistar a millones de personas alrededor del mundo gracias a su personalidad divertida y también sus valores y principios bien cimentados que la llevaron a alzar la voz en los momentos necesarios.

Fátima Bosch fue coronada en Tailandia, obteniendo el cuarto título de Miss Universo para México, cinco años después de Andrea Meza. Desde ese momento, la vimos muy activa en giras diplomaticas y pasarelas.

La joven enfocó su plataforma en el apoyo a niños con enfermedades crónicas y en el impulso a la educación emocional y el combate al acoso escolar, participando en campañas de recaudación y visitas a hospitales pediátricos en América Latina y Estados Unidos.

¿Qué hizo Fátima Bosch el día antes de la final de Miss Universo 2026?

La modelo se encuentra en Puerto Rico como parte de la concentración del certamen de belleza y su despedida comenzó desde este domingo 22 de noviembre, cuando se reunió con Sheynnis Palacios, Zuleyka Rivera, Alicia Machado y Dayanara Torres, ex reinas del concurso.

Además, para este lunes 23, tiene programada una celebración de despedida (Fátima’s Farewell Tea Party) en el Marriott Hotel antes de la noche final, un evento privado al que solo tendrán acceso quienes cuenten con una invitación.

A través de sus redes sociales, la artista ha publicado algunos videos en los que recuerda su paso por Miss Universo y su icónica frase “y porque Dios así lo quiso, Fátima Bosch, México”.

En ese sentido, la famosa ha estado compartiendo contenido generado por sus fanático donde celebran su paso como reina, además de mostrar como se preparó para su encuentro con otras reinas de belleza.

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