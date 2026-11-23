Estamos muy cerca de la gran final de Miss Unverso 2026 y en medio de la expectativa, comienzan a surgir los nombres de las candidatas favoritas a obtener la corona en el evento del año.

¿Cuándo es la gran final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo este martes 24 de noviembre a las 19:00 horas del tiempo del centro de México. El evento se realiza en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde Fátima Bosch entregará la corona tras un año en el cargo.

La transmisión estará disponible de manera gratuita a través del canal de YouTube oficial de Telemundo Entretenimiento. Te dejamos el link directo al perfil AQUÍ. Para quienes buscan seguir el certamen a través del streaming, será la plataforma Universal+ la que ofrecerá la cobertura en vivo para los suscriptores en América Latina.

¿Quiénes son las posibles ganadoras de Miss Universo 2026?

A pocas horas de la gala final, los especialistas en certámenes de belleza coinciden en que Clara Vegas de Venezuela y Jennifer Barreto de Puerto Rico encabezan las probabilidades para suceder a Fátima Bosch.

Vegas es hija de la ex Miss Venezuela 1990 Andreína Goetz y destaca por su carisma y tradición familiar, mientras que Barreto capitaliza el impulso de competir como anfitriona y una sólida presencia escénica que la hizo sobresalir en eventos previos como Beauty on the Beach. Ambas son las únicas de las 116 aspirantes que figuran de manera unánime en los pronósticos de expertos y las ovaciones de la competencia preliminar.

En sus evaluaciones más recientes, el reconocido preparador venezolano Osmel Sousa, conocido como el “Zar de la Belleza”, afirmó con seguridad que la próxima ganadora saldrá de su grupo de cinco máximas favoritas: Venezuela, Puerto Rico, Bea Millan-Windorski de Filipinas, Garance Authié de Francia y Georgia Waddington de Nueva Zelanda. También incluyó a Dominga López de Chile.

Por su parte, los paneles editoriales y missólogos de medios especializados como ¡HOLA! ampliaron el abanico de contendientes al incluir a María Alejandra López de Colombia y Mia Dio de Cuba.

A ellas se suman perfiles europeos y asiáticos como Susana Lucía Medina de España, la candidata europea más seguida en redes sociales, y May Grace Parry de Myanmar, elogiada por su carisma.

Más allá de las predicciones de los analistas, el desenlace de esta noche dependerá del veredicto de los nueve integrantes del jurado y del voto del público, que otorga un pase directo al primer corte de 30 semifinalistas, por lo que podrían haber sorpresas.

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