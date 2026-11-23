‘Es mi canción’: Danna Paola expone desplante de una diva y en redes señalan a Kenia Os

Danna Paola está dando de qué hablar a partir de una breve declaración que según el público, tiene que ver con Kenia Os. La mexicana recordó cuando tuvo un desacuerdo con una persona a la que calificó como una diva.

Recordemos que desde hace un tiempo, ambas cantantes han enfrentado una fuerte polémica que las enemista, principalmente fundamentada por los propios fans de ambas personalidades, a raíz de una colaboración entre ambas que nunca vio la luz.

Hackean a Danna Paola en Spotify y le echan la culpa a Kenia Os y a sus fans ı Foto: IG: @danna y @keniaos

Los rumores apuntaban a que el motivo por el que nunca salió la canción entre Belinda, Danna Paola y Kenia Os fue por complicaciones administrativas y legales entre sus disqueras, además de choques de agenda y distintos ritmos de trabajo entre las tres artistas.

¿Danna Paola reveló por qué no salió su colaboración con Kenia Os?

Fue en un momento de la nueva serie de YouTube llamada ‘Danna Visions’ que la intérprete de ‘Tenemos que hablar’ comenzó a hablar con una persona de su equipo respecto a situaciones complejas que vivió con otras estrellas de la música.

En ese sentido, Danna contó una anecdota en la que el equipo de El Malilla redujo el tiempo para la grabación de su video musical juntos a seis horas, pese que ella está acostumbrada a jornadas más exigentes.

Sin embargo, la bomba llegó momentos después, cuando comenzaron a hablar de “los momentos más divas de las pop stars” y en un inicio, hizo referencia a lo que acababa de contar sobre el reguetonero.

algo que me encanta de Danna es que es cero tibia, ella y Belinda podrían acabarse a Kenia en una platica de 3 minutos pic.twitter.com/0Fulzr6Dqs — Poison (@velvetveneno) November 22, 2026

Después, al señalar del momento diva número dos, ella expresó “es mi canción... ¿ok? Dejémoslo ahí“, contó entre risas, dejando en claro que llegó a pelear con una persona por un tema referente a alguna colaboración.

Aunque la artista no dio nombre, el público rápidamente señaló esto como una indirecta o algo que le pudo haber dicho Kenia Os en algún momento, como una manera de indicar que se quedaría con las regalías o el crédito del proyecto y por ello, la canción no vio la luz.

En redes sociales, rápidamente reaccionaron al comentario y las especulaciones, algunos criticando ese comportamiento y otros defendiendo a quien lo dijo. Te dejamos algunas reacciones:

“No mencionó nombres pero todos entendimos a quien iba ese comentario”.

“Si fue Kenia, pues diva”.

“Ni dijo nombres y luego luego piensan que es Kenia, pero según no están obsesionados”.

“Amo a Danna Perrita vs las mustias”.

Cabe mencionar sin embargo, que Danna había contado una experiencia similar en 2024, cuando contó que una escritora famosa de Los Ángeles no quería aceptar ajustes de su parte.

Dejen de inventar cosas, eso lo contó en 2024 cuando fue a un podcast y pasó mucho antes de que fuera la colab con K y B pic.twitter.com/APr8ilGN9t — Danna's Corner ✴︎ (@Dannas_Corner) November 23, 2026

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