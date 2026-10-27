Kenia Os se someterá a una cirugía por endometriosis: ‘Es más normal de lo que se piensa’ | VIDEO

Kenia Os se someterá a una cirugía por endometriosis

Kenia Os, una de las artistas mexicanas más destacadas del espectáculo, anunció que será sometida a una intervención quirúrgica por su padecimiento de endometriosis, lo que llamó la atención de sus seguidores y en redes sociales.

¿Cuál es el estado de salud de Kenia Os?

A través de una transmisión en vivo, la intérprete de ‘Malas Decisiones’ compartió con sus seguidores cuál es su estado de salud y que próximamente tendrá que tomarse un descanso para una operación, pues recientemente había presentado problemas de inflamación.

Kenia Os asegura que hay una campaña de desprestigio en su contra ı Foto: IG: @keniaos

“Me detectaron endometriosis. Da muchísimo cólico, estás inflamada todo el tiempo, en un futuro si no te lo tratas bien o no te lo detectan te puede provocar infertilidad y muchas cosas”, contó Kenia Os a sus seguidores.

La artista agregó que le dijeron que sería operada en diciembre. “Me da ansiedad, pero sí, me van a operar”, contó de manera animada para los espectadores de su transmisión en vivo. Agregó que confía en el proceso y que lo compartirá con sus seguidores.

“Yo tengo mucha fe de que todo va a salir muy bien. Sólo les quería compartir eso. Voy a hacer público todo ese proceso porque siento que, por ejemplo en México, hay muchísima desinformación de las hormonas, de los procesos hormonales”, explicó Kenia Os.

Kenia señaló que además de endometriosis, también tiene Sindrome de Ovario Poliendócrino Metabólico (SOMP). “Es más normal de lo que se piensa, de verdad”, señaló al destacar como muchas veces no hay diagnósticos, “hay muy pocos estudios”.

¿Qué es la endometriosis, enfermedad que padece Kenia Os?

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que ocurre cuando un tejido similar al revestimiento del útero (el endometrio) crece fuera de este, afectando órganos pélvicos como los ovarios, las trompas de Falopio, el intestino o la vejiga.

De acuerdo con Mayo Clinic, la afección afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo. Generalmente, cuando es necesario operar, se realiza una laparoscopia para extirpar las lesiones, adherencias o quistes.

Esta es una enfermedad que se puede controlar más no curarse directamente. Para esto, se utilizar antiinflamatorios, anticonceptivos orales, progestágenos o análogos de GnRH para frenar el estímulo del ciclo menstrual y en ocasiones, tratamientos de fertilidad.

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