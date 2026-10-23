FOTO de Billie Eilish desata rumores de supuesta cirugía estética

Las redes sociales estallaron recientemente, después de que señalaron un radical cambio en la apariencia de Billie Eilish, pues la cantante reapericó ante el público con el cabello más corto, castaño y otro detalle que no pasó desapercibido.

Pese a que la artista estadounidense se destaca por su vestimenta holgada para evitras las opiones, críticas y sexualización a las que se enfrentan las celebridades en su día a día, en alguna ocasión ha mostrado su figura.

Billie Eilish fue de las mejores vestidas en la Met Gala 2022 ı Foto: AP

¿Billie Eilish se operó los senos?

Recientemente, en redes sociales se hizo viral una foto que mostraba a Billie Eilish con una blusa de tirantes y un corte semiholgado. Asimismo, aparece con el cabello corto y castaño claro, como lo ha lucido recientemente.

El público rápidamente notó que la apariencia en el torso de la estrella pop era algo diferente a lo que conocían, ya que en otra ropa llegaba a acentuar más sus curvas.

La famosa ya había hablado en el pasado sobre los comentarios que recibe sobre su busto, después de que en 2019 se hiciera viral una foto en la que llevaba una camiseta de tirantes blanca. Después, cuando cambio su estilo a una estética con ropa un poco más ajustada, aseguró que perdió seguidores y que “la gente le tiene miedo a los pechos grandes”.

Billie Eilish goes viral as fans speculate she may have undergone breast reduction surgery pic.twitter.com/rPJaBi0HhG — non aesthetic things (@PicturesFoIder) October 22, 2026

La intérprete de ‘Birds of a fetaher’ ha asegurado que ella nunca se realizaría una cirugía estética. “Estoy muy emocionada de envejecer, y estoy muy emocionada de que mi cara envejezca y mi cuerpo envejezca, y de no cambiarlo”, afirmó Billie Eilish en mayo de este año.

En ese sentido, se refirió a las cirugías plásticas en el rostro cuando expresó “quiero que mis hijos me miren y que mi cara se parezca a la de ellos, y que no sea alguna versión desfigurada de lo que sea que esté pasando ahí afuera ahora mismo”.

Sin embargo, muchos usuarios defendieron de que en caso que Eilish sí se haya sometido a una reducción de pecho, es su elección y recordaron los problemas como dolores intensos de espalda que provoca tener pechos grandes. Algunas reacciones fueron:

“Dolor torácico y de espalda intenso no es ninguna broma, su salud y comodidad son lo primero”.

“Tal vez sí lo hizo, tal vez solo perdió peso. ¿Qué importa? ¿A quién le importa de verdad?“.

“Es difícil encontrar blusas que queden bien y también el peso extra duele en tu espalda”.

“Vamos, si es feliz déjenla en paz”.

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