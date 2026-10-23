Peso Pluma volvió a acaparar titulares pues su vida sentimental está en la mira de miles de fans. Recientemente surgieron rumores de que está saliendo con una joven.

Estas teorías llegan después de la ruptura entre el cantante de corridos tumbados y Kenia Os, quienes pusieron fin a su relación el 6 de junio, tras 1 años 3 meses de haber estado juntos. Además, usuarios afirman que la cantante ya sabía que Hassan estaba viendo a alguien.

¿Quién es la nueva novia de Peso Pluma? Ella es la joven que robó el corazón del cantante

De acuerdo con la influencer de espectáculos Chamonic, Peso Pluma habría comenzado a salir con una joven originaria de Guadalajara, Jalisco. La creadora de contenido aseguró que ambos viajaron a Miami, donde ella acompañó al cantante a los Premios Billboard de la Música Latina.

Pero usuarios aseguran que en junio, mismo mes en que terminó con Kenia, Peso Pluma y su nueva novia fueron vistos paseando por Universal Estudios. Aunque el intérprete quiso pasar desapercibido usando una peluca y un pasamontañas, sus tatuajes lo delataron; la joven usó una gorra y cabello suelto.

Además, los fans de Kenia Os y del cantante de corridos tumbados difundieron el usuario mercla888 de TikTok, el cual sería de la nueva conquista de Hassan.

ustedes que opinan de la supuesta "nueva novia" de PESO PLUMA?🚨,a mi particularmente NO me convence mucho......😬🤷 pic.twitter.com/pwOj1dhhns — CRISTIAN-VR46 (@ch6363412) October 23, 2026

En este momento el perfil se encuentra en modo privado, pero según se aprecia en capturas de pantalla de su sección de “Compartidos”, la joven reposteó el video de Kenia Os en el que señala “Ojo de loca nunca se equivoca”, por lo que sus fans aseguran que la intérprete ya sabía del noviazgo de su ex.

Del mismo modo, la nueva novia de Peso Pluma publicó una foto en donde se aprecia su brazo y el del cantante con los accesorios y la camisa que usó anoche durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina, celebrados en Miami, Florida. Esto confirma las declaraciones de Chamonic.

En meses anteriores la joven también compartió en sus redes sociales fotos de varios regalos sumamente lujosos que ha recibido. Si bien no mencionó a Hassan, los objetos son idénticos a los que Kenia Os solía recibir del famoso.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha hecho oficial su noviazgo con esta joven, pero es cuestión de días para que lo haga.

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