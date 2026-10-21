Ellos fueron los novios de Sasha Sokol de Timbiriche; conoce a sus exparejas

Sasha Sokol, actriz y cantante, conocida por ser una de las integrantes originales de Timbiriche, ha mantenido su vida sentimental lejos del escándalo. Sin embargo, a lo largo de los años algunos romances y presuntos noviazgos de la cantante y actriz han llamado la atención del público.

Actualmente, Sasha vive una relación estable junto al empresario Alejandro Soberón, pero antes de esa relación tuvo algunas historias amorosas que marcaron distintas etapas de su vida. Descubre quiénes fueron los famosos que robaron el corazón de la intérprete.

Ellos fueron los novios y exparejas de Sasha Sokol de Timbiriche

Benny Ibarra

Uno de los episodios más comentados de la vida de Sasha Sokol ocurrió entre los años 1982 y 1986, cuando tenía entre 12 y 15 años, pues mantuvo una relación con su compañero de Timbiriche, Benny Ibarra, hasta que él se mudó a Boston a continuar con sus estudios.

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Según declaraciones del cantante, el flechazo entre él y Sasha fue inmediato. Actualmente mantienen una gran amistad.

Sasha Sokol y Benny Ibarra ı Foto: Especial

Luis de Llano

La cantante también sostuvo una relación con Luis de Llano, quien años más tarde reconoció públicamente el vínculo. Sasha denunció que la relación comenzó cuando ella todavía era menor de edad, a los 14 años, mientras él tenía 39 años.

La cantante denunció al productor y tío de Benny Ibarra por daño moral en 2022. En 2023 una autoridad judicial de Ciudad de México determinó la responsabilidad civil de Luis de Llano por daño moral y ordenó diversas medidas de reparación, las cuales no han sido cumplidas totalmente, por lo que el 2 de septiembre de 2026, De Llano fue detenido por desacato.

¿Cómo fue en la vida real la relación de Luis de Llano y Sasha Sokol? ı Foto: Especial

Ricky Martin

En 1996, Sasha Sokol y Ricky Martin protagonizaron la novela Alcanzar una Estrella ll y el romance traspasó la pantalla. Los cantantes fueron pareja durante un breve tiempo y durante su relación interpretaron el tema “Todos mis Caminos van a Ti”.

Luis Miguel

Fue también en los años 90 que Sasha y Luis Miguel fueron portada de la revista Eres y luego asistieron juntos a la entrega de premios de la revista.

Si bien su relación nunca se confirmó, años después la conductora Rebecca de Alba comentó que sí existió el romance, que se desarrolló en los años en que ella y Sokol compartían departamento; afirmó que Luis Miguel le llevaba serenata.

Además, la cantante Yuri dijo que en varias ocasiones salió con ellos y los vio besándose.

¿Quién es el novio actual de Sasha Sokol, actriz y cantante de Timbiriche?

Desde 2021, Sasha Sokol mantiene una relación con Alejandro Soberón Kuri, presidente y fundador de Corporación Interamericana de Entretenimiento, que está integrada por OCESA. En noviembre de ese año fueron vistos en público durante el Gran Premio de México.

La pareja ha compartido algunos momentos de su vida juntos de manera discreta a través de redes sociales, tales como viajes juntos y paseos.

Quedé impactado cuando vi a Sasha Sokol con su novio! Sí, su novio. Aunque algunos se han pasado al comentar que parecía estar con su “abuelito” o su “papá”. Después de investigar, aquí les traigo toda la información: esta pareja lleva ya un buen tiempo de relación, y este señor… pic.twitter.com/z8PmTx2GW3 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 4, 2024

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