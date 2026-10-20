Muere Manuel Otto, creador de Stick Run, durante transmisión en Twitch

La cuenta oficial de Stick Run informó que tuvo conocimiento de una transmisión en vivo en Twitch relacionada con Manuel Otto, creador y propietario del videojuego, en la que aparentemente se habría quitado la vida.

A través de un comunicado, el equipo detrás del juego señaló que estaba al tanto de la situación y que, según la información que recibió, la plataforma Twitch retiró posteriormente la transmisión y el video asociado.

“Estamos profundamente preocupados por esta situación y pedimos que todos respeten la privacidad de las personas involucradas durante este momento difícil”, expresó la cuenta de Stick Run en su mensaje.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Video de Manuel Otto en Twitch donde presuntamente se quita la vida conmociona las redes

La publicación también pidió a la comunidad evitar la difusión de información no verificada y las especulaciones sobre lo ocurrido.

Stick Run is aware of a livestream on Twitch involving its creator and owner, Manuel Otto, in which he appeared to have taken his own life. We understand that Twitch has since removed the livestream and associated video.



We are deeply concerned by this situation and ask that… — Stick Run (@StickRunGame) October 20, 2026

¿Qué dijo la cuenta oficial de Stick Run sobre Manuel Otto?

En su mensaje, la cuenta de Stick Run reconoció que tuvo conocimiento de una transmisión en Twitch en la que su creador y propietario aparentemente habría atentado contra su vida.

El equipo indicó que la transmisión y el video relacionado ya habían sido retirados de la plataforma. Sin embargo, no proporcionó información adicional que permita establecer con certeza qué ocurrió durante la emisión.

Asimismo, pidió respeto para las personas involucradas y llamó a los usuarios a no compartir versiones sin verificar sobre el caso.

La cuenta también solicitó que cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a esclarecer las circunstancias del incidente se comunique con el equipo de Stick Run o con las autoridades policiales de su localidad.

¿Quién es Manuel Otto, creador de Stick Run?

Manuel Otto es un desarrollador alemán de videojuegos conocido por crear Stick Run, un título que alcanzó popularidad en Facebook durante los primeros años de los juegos sociales.

El videojuego fue lanzado en 2010 y pertenece al género endless runner, en el que los jugadores deben avanzar por un recorrido, esquivar obstáculos y tratar de conseguir la mayor puntuación posible.

Su mecánica sencilla contribuyó a que reuniera una amplia comunidad de jugadores. Posteriormente, el título también llegó a dispositivos móviles.

El sitio oficial de Stick Run identifica a Manuel Otto como creador y administrador del proyecto, por lo que su nombre está estrechamente vinculado con la historia del videojuego.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL