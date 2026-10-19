La Cruz Azul moderniza su red hospitalaria

Directivos de La Cruz Azul y de Bionexo Tasy, en el anuncio de su alianza, el viernes.

La Cooperativa La Cruz Azul inició un proyecto de transformación digital de su red hospitalaria, que contempla la integración de expedientes clínicos, procesos administrativos y sistemas de gestión médica en Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca, mediante una plataforma tecnológica y cuya implementación estará lista en alrededor de 15 meses.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la empresa brasileña Bionexo Tasy, considera alrededor de 100 funcionalidades y ocho integraciones tecnológicas, con el propósito de unificar la información de los pacientes, agilizar los procesos de atención y fortalecer la administración de las unidades médicas.

Durante la presentación de esta alianza, Víctor Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, explicó que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer los servicios de salud de la organización, que originalmente estaban dirigidos a sus trabajadores y derechohabientes, pero que se han extendido al público en general.

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El Dato: La cooperativa La Cruz Azul anunció previamente una inversión superior a los mil mdp para el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul.

“Nuestra visión es crecer en este sector, con el sector salud, con una parte de hospitales, con una cadena de farmacias que poco a poco vamos a ir integrando a través del tiempo”, señaló el directivoen conferencia.

Velázquez Rangel destacó la importancia de incorporar sistemas administrativos y herramientas de información para mejorar la atención de los usuarios, así como fortalecer la calidad de los servicios médicos que ofrece la Cooperativa.

“Esperemos que éste sea el inicio de un proyecto que vaya creciendo y sobre todo que se vaya consolidando a través del tiempo”, expresó al referirse a la colaboración con Bionexo Tasy.

Por su parte, Héctor Herrera, director general del Sistema de Salud Celeste, explicó que la modernización tecnológica también responde a la necesidad de mejorar la gestión hospitalaria ante el incremento de los costos de atención médica.

“No estamos implementando sólo un sistema informático, estamos consolidando un ecosistema de salud que pondrá a la persona en el centro de la interacción médica”, afirmó.

El proyecto, explicaron, contempla herramientas para expedientes clínicos electrónicos, prescripción de medicamentos, enfermería, procedimientos quirúrgicos, inventarios, facturación e indicadores administrativos.

Refirieron que también considera la conexión con sistemas de imágenes médicas y bases de datos farmacológicas, con las que se podrán identificar posibles interacciones entre medicamentos y facilitar la consulta de información por parte del personal médico.

De acuerdo con los responsables de Bionexo Tasy, la puesta en marcha se realizará en tres etapas: comenzará en Hidalgo, continuará en las clínicas de Ciudad de México y concluirá en Oaxaca, aunque el calendario podría modificarse conforme avance el proyecto.

Arlete Alexandre, Country Manager de Bionexo Tasy, explicó que la plataforma permitirá integrar los procesos clínicos y administrativos de las unidades médicas, así como digitalizar actividades que actualmente se realizan de manera manual o mediante distintos sistemas.

La implementación también contempla capacitación del personal, pruebas piloto y la conexión con JD Edwards, el sistema de gestión empresarial que se está implementando en la Cooperativa.

Herrera reconoció que la transición representará desafíos operativos, pero sostuvo que contar con información unificada permitirá mejorar la seguridad de los pacientes, facilitar las decisiones médicas y hacer más eficiente la administración.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización de Hospitales Cruz Azul, que también contempla inversiones en infraestructura y servicios médicos en distintas regiones del país.