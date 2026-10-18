Dólar HOY 18 de octubre: ¿Qué esperar del peso mexicano esta semana tras seis cierres en pérdida?

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano concluyó esta semana con su sexta jornada de pérdidas, al cerrar el viernes en 18.4930 unidades por dólar, según la plataforma Investing.com.

Con este cierre, el dólar se depreció un 0.45 por ciento con respecto al cierre del viernes pasado, el 9 de octubre, cuando la divisa verde cerró en 18.4100 pesos mexicanos.

Estos resultados han dado a la moneda nacional una de sus peores cifras en años recientes y, de acuerdo con analistas, se prevé que se siga depreciando hacia finales del año.

Precio del dólar al cierre del 16 de octubre. ı Foto: Investing.com

“El peso mexicano suma seis semanas consecutivas de depreciación, algo que no ocurría desde el período de julio a agosto del 2019, cuando se depreció durante 7 semanas consecutivas”, escribió la analista financiera Gabriela Siller, en X.

¿Qué esperar del precio del dólar esta semana, del 19 al 23 de octubre?

El precio del dólar en pesos mexicanos ha reaccionado a distintos indicadores económicos globales, así como a la tensa situación geopolítica.

En particular, el valor del dólar ha fluctuado debido a la expectativa de un menor diferencial de tasas entre Estados Unidos y México, que podría restar atractivo a las inversiones en moneda nacional y, en consecuencia, debilitarla.

“La depreciación actual se debe a la expectativa de que el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos se reducirá a un nuevo mínimo histórico, puesto que se anticipa que, en diciembre, la Reserva Federal [de EU] incrementará su tasa de interés en 25 puntos base”, escribió Siller Pagaza.

⚠️El peso mexicano suma seis semanas consecutivas de depreciación, algo que no ocurría desde el período de julio a agosto del 2019, cuando se depreció durante 7 semanas consecutivas.



En 2019, la depreciación del peso se debió al recorte de calificación crediticia de la deuda… — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) October 16, 2026

No obstante, antes del próximo anuncio de la Reserva Federal, algunos indicadores clave podrían contribuir a las expectativas sobre las economías mexicana y estadounidense.

Particularmente, esta semana se espera la publicación de varios indicadores nacionales:

Miércoles 21 de octubre : Ventas minoristas y actividad empresarial de agosto

Jueves 22 de octubre : Inflación de la primera quincena y desempleo, más la tasa de desocupación de septiembre

Viernes 23 de octubre: Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)

Y algunos internacionales:

Lunes 19 de agosto : Índice del mercado inmobiliario de NAHB (confianza de constructores)

Martes 20 de octubre : Datos de permisos de construcción e inicios de viviendas

Viernes 23 de octubre: Índices preliminares de actividad manufacturera y de servicios de S&P Global

Estos datos permitirán estimar una lectura de cómo se moverán los mercados, que, a su vez, pueden influir en el precio de las respectivas monedas.

Una actividad estadounidense robusta podría respaldar al dólar; una desaceleración más marcada podría moderar las expectativas sobre las tasas y favorecer al peso.

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