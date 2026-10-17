Agricultura descarta fiebre aftosa en Sonora; exportación de ganado se reanuda el 20 de octubre

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural descartó la presencia de fiebre aftosa en un becerro tras una inspección en Agua Prieta, Sonora, por lo que la exportación de ganado se reanudará el 20 de octubre.

Al respecto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) señaló que los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de estomatitis papular bovina, una enfermedad que, explicó, “no representa un riesgo mayor para la salud animal”.

El pasado 16 de octubre, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó la detección de un afta en un animal durante la inspección del ganado, lo que obligó a suspender temporalmente la exportación desde Sonora hacia Estados Unidos a través de la estación cuarentenaria de Agua Prieta.

Ante un posible caso de fiebre aftosa, personal de la Dirección de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), tomó muestras de las lesiones en la boca del bovino.

Los análisis se realizaron en el laboratorio de alta seguridad de Palo Alto, en la Ciudad de México. En menos de 24 horas, los especialistas confirmaron que se trataba de estomatitis papular bovina, padecimiento que afecta principalmente la piel y las mucosas del ganado.

En tanto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) informó que el cruce de ganado por Agua Prieta volverá a operar el martes 20 de octubre.

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cehr