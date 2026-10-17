Suspenden exportación de ganado; temen fiebre aftosa

EL GANADO fue supervisado por Senasica, ayer, en la estación de Agua Prieta, Sonora.

Derivado de un posible caso de fiebre aftosa en ganado identificado en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, la exportación de animales desde Sonora hacia EU fue suspendida temporalmente.

La Unión Ganadera Regional de Sonora alertó a los productores que este viernes se identificó un afta en un animal durante el proceso de inspección del ganado, por lo que el proceso de envío tuvo que frenarse temporalmente.

La decisión se tomó en cumplimiento a los protocolos sanitarios establecidos al encontrarse una lesión en un becerro, coincidente con los síntomas de la fiebre aftosa. El caso es de reporte obligatorio ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

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El Dato: La Sader informó que la valoración preliminar apunta a Estomatitis Vesicular o Estomatitis Papular Bovina, enfermedades que no representan riesgo a la salud pública.

Personal de la Comisión México-EU para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) tomaron una muestra de la lesión que será analizada por el laboratorio del Senasica, en Palo Alto, Ciudad de México, para determinar el padecimiento.

“Senasica procesará este viernes las muestras con la finalidad de identificar el patógeno causante de las aftas, ya que puede tratarse de diversas enfermedades vesiculares, que en el pasado se han identificado como endémicas en Sonora y Chihuahua, y que corresponden a virus de estomatitis vesicular y estomatitis papular bovina”, especificó el órgano.

La Unión Ganadera comentó que los síntomas pueden llegar a confundirse con estomatitis vesicular, la cual no es un riesgo sanitario.

Esta enfermedad en animales es altamente contagiosa y afecta a bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, así como a búfalos, ciervos y jabalíes. Se manifiesta con vesículas y erosiones en boca y patas.

El virus se puede encontrar en el expirado, saliva, leche, semen, orina y heces de los animales infectados, por lo que se transmite con el contacto entre personas, vehículos o con material que tenga rastros. Al hallarse cualquier sospecha, se activa el protocolo preventivo que implica que todo el ganado que se encontraba en las mismas instalaciones que el animal infectado debe volver a su lugar de origen en una estación cuarentenaria y se ejecuta el bloqueo para su exportación durante 60 días.

La Unión Ganadera aseguró que ya se realizan los trabajos exhaustivos de desinfección y limpieza y afirmó que, en caso de que el resultado sea negativo, la exportación se podrá reanudar a partir del próximo martes.

La Sader afirmó que se mantiene la vigilancia epidemiológica de manera permanente, aunque se ha confirmado que no hay enfermedades exóticas notificables en México.

La suspensión sólo fue aplicada en la estación de Sonora, mientras que la exportación en la de San Jerónimo, Chihuahua, opera con normalidad.

Senasica pidió a las y los médicos veterinarios que mantengan una revisión del ganado en los corrales de origen, antes de que sean llevados a las estaciones cuarentenarias, y que, en caso de que se encuentren aftas, se notifique a las autoridades de manera inmediata para aplicar las medidas de sanidad y vigilancia epidemiológica.