Suspenden exportación de ganado desde Sonora a EU por sospecha de fiebre aftosa

Derivado de la identificación de un posible caso de fiebre aftosa en ganado, la exportación de animales desde Sonora hacia Estados Unidos fue suspendida.

La Unión Ganadera Regional de Sonora alertó a los productores que este viernes se identificó un afta en un animal durante el proceso de inspección de ganado, por lo que el proceso de envío tuvo que frenarse de manera temporal.

La decisión se tomó porque así lo marcan los lineamientos sanitarios, en donde al encontrarse una lesión coincidente con los síntomas de la fiebre aftosa, el caso es de reporte obligatorio ante las autoridades.

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Personal de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) tomaron una muestra de la lesión que será analizada por el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para analizar si se trata de dicho padecimiento.

🚨Suspenden temporalmente exportación de ganado de Sonora a Estados Unidos por la detección de una lesión en un animal que presenta síntomas compatibles con la fiebre aftosa.



La Unión Ganadera Regional de Sonora informó que especialistas tomaron muestras para analizarlas en un… pic.twitter.com/7uSZcWNYBX — Azucena Uresti (@azucenau) October 16, 2026

La Unión Ganadera comentó que los síntomas pueden llegar a confundirse con estomatitis vesicular, la cual no es un riesgo sanitario.

Esta enfermedad en animales es altamente contagiosa que afecta a bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, así como a búfalos, ciervos y jabalíes, que se manifiesta con vesículas y erosiones en boca y patas.

El virus se puede encontrar en el expirado, saliva, leche, semen, orina y heces de los animales infectados, por lo que se transmite con el contacto directo, personas, vehículos, contacto con material que tenga rastros.

Al hallarse una sospecha, se activó un protocolo preventivo que implica que todo el ganado que se encontraba en las mismas instalaciones que el animal infectado debe de volver a su lugar de origen en una estación cuarentenaria y el bloqueo del ganado para exportación será durante 60 días.

La Unión Ganadera aseguró que ya se realizan trabajos exhaustivos de desinfección y limpieza.

También afirmó que en caso de que Senasica encuentre que el caso es negativo, la exportación se podrá reanudar a partir del próximo martes.

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MSL