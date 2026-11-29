En el Congreso de la Unión se aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, con la finalidad de brindar un piso mínimo en todo el país.

El pasado 18 de noviembre se aprobaron cambios en los que se determina que el bienestar animal no consiste únicamente en mantenerlos con vida, pues la salud física y emocional también forman parte del concepto.

Por tanto, el brindarles condiciones adecuadas en los siguientes rubros forman parte de su bienestar:

Nutrición

Ambiente

Salud

Comportamiento

Estado Mental

Los lineamientos no solamente incluyen a animales de compañía como los perros y gatos, pues estos aplican también a las buenas prácticas de producción y manejo responsable de especies en el sector agropecuario, así como a especies que se encuentran en zoológicos, acuarios y granjas didácticas.

Todos los animales tienen derecho a vivir sin frío y con protección

Ayúdanos a compartir esta información: es una obligación legal ponerlos en resguardo cuando el clima lo requiere ‼️@GobCDMX @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/0LFCjQt117 — Agencia de Atención Animal (@AgatanCdmx) November 29, 2026

Sanciones de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales

Hasta el momento la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales no se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Pese a que fue aprobada el 29 de septiembre del 2026 en el Senado de la República, y el 18 de noviembre en la Cámara de Diputados, se debe esperar la aprobación por el Ejecutivo Federal para que esta sea publicada y entre en vigor.

Por tanto, hasta que esta no sea publicada en el DOF, se continúan aplicando las disposiciones que se encuentran activas, en las cuales se establecen sanciones económicas, arrestos, decomisos, clausuras, entre otras.

Por el bienestar de los seres sintientes, la #SSEdoMex a través del @SecretariadoGEM, recibe donaciones en especie en los ocho centros de acopio “Don Kroketón”, en el marco del Tercer Foro de Prevención del Maltrato Animal, impulsado por la Gobernadora @delfinagomeza.



Los… pic.twitter.com/ijWUKI2JpK — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) November 29, 2026

En Morelia, la directora del Instituto Moreliano para la Protección Animal, Minerva Bautista Gómez, informó que quienes tengan a perros o gatos en azoteas, cocheras, o espacios reducidos, podrán ser acreedores de multas de hasta 50 mil pesos.

Además, se contemplan multas de 50 a 2 mil UMA por maltrato, abandono o crueldad animal, e incluso se contemplan como monto máximo multas de hasta 234 mil 620 pesos, esto según la gravedad de la falta que se cometa.

La #FiscalíaCDMX en coordinación con la Brigada de Vigilancia Animal de la @SSC_CDMX y la @PAOTmx, rescató a diez perros durante un cateo en un inmueble de la alcaldía Azcapotzalco, donde se identificaron condiciones de maltrato animal. La intervención se realizó a partir de una… pic.twitter.com/STyyuT9WiS — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 28, 2026

Las conductas que podrían derivar en sanciones por maltrato animal son:

Abandono

Falta de cuidados básicos

Agresiones físicas

Mutilación estética

Peleas de animales

Suministro de sustancias dañinas

Traslados inadecuados

Mantenerlos atados

Venta de animales en vía pública

¡México fortalece la protección animal!



La Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que los reconoce como seres sintientes y establece medidas para garantizar su bienestar.



Te contamos más en este Respiro Verde. pic.twitter.com/z0u9Gok0Kj — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) November 22, 2026

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