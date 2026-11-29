En el Congreso de la Unión se aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, con la finalidad de brindar un piso mínimo en todo el país.
El pasado 18 de noviembre se aprobaron cambios en los que se determina que el bienestar animal no consiste únicamente en mantenerlos con vida, pues la salud física y emocional también forman parte del concepto.
Por tanto, el brindarles condiciones adecuadas en los siguientes rubros forman parte de su bienestar:
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- Nutrición
- Ambiente
- Salud
- Comportamiento
- Estado Mental
Los lineamientos no solamente incluyen a animales de compañía como los perros y gatos, pues estos aplican también a las buenas prácticas de producción y manejo responsable de especies en el sector agropecuario, así como a especies que se encuentran en zoológicos, acuarios y granjas didácticas.
Sanciones de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales
Hasta el momento la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales no se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Pese a que fue aprobada el 29 de septiembre del 2026 en el Senado de la República, y el 18 de noviembre en la Cámara de Diputados, se debe esperar la aprobación por el Ejecutivo Federal para que esta sea publicada y entre en vigor.
Por tanto, hasta que esta no sea publicada en el DOF, se continúan aplicando las disposiciones que se encuentran activas, en las cuales se establecen sanciones económicas, arrestos, decomisos, clausuras, entre otras.
En Morelia, la directora del Instituto Moreliano para la Protección Animal, Minerva Bautista Gómez, informó que quienes tengan a perros o gatos en azoteas, cocheras, o espacios reducidos, podrán ser acreedores de multas de hasta 50 mil pesos.
Además, se contemplan multas de 50 a 2 mil UMA por maltrato, abandono o crueldad animal, e incluso se contemplan como monto máximo multas de hasta 234 mil 620 pesos, esto según la gravedad de la falta que se cometa.
Las conductas que podrían derivar en sanciones por maltrato animal son:
- Abandono
- Falta de cuidados básicos
- Agresiones físicas
- Mutilación estética
- Peleas de animales
- Suministro de sustancias dañinas
- Traslados inadecuados
- Mantenerlos atados
- Venta de animales en vía pública
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