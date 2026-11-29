La Secretaría de las Mujeres certificó y recertificó 39 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) ubicados en 21 entidades federativas, como parte de las acciones para fortalecer la atención integral a víctimas de violencia de género y garantizar servicios especializados para ellas y sus hijos.

Durante la Ceremonia de Entrega de Constancias de Certificación y Recertificación 2026, se informó que ocho centros obtuvieron el reconocimiento por primera vez y 31 renovaron su certificación, luego de una evaluación de 34 indicadores establecidos en el Sistema de Integridad Institucional (SII).

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, explicó que los criterios de evaluación contemplan cinco componentes: normativa y política pública, cultura y clima organizacional, consecuencias, mérito y disciplina, así como gestión operativa.

Sostuvo que la certificación no debe entenderse como un trámite administrativo, sino como una herramienta de mejora continua para garantizar que las mujeres víctimas de violencia, así como sus hijas e hijos, reciban atención digna, especializada y oportuna.

“Nos importa que las mujeres accedan a la justicia, que tengan atención oportuna y, sobre todo, el bienestar de las mujeres; que logremos sacarlas del círculo de la violencia y, con ello, prevenir feminicidios”, afirmó.

Gómez Saracibar también llamó a los gobiernos estatales a fortalecer su corresponsabilidad presupuestal para garantizar el funcionamiento adecuado de estos espacios y destacó la coordinación de los Centros de Justicia con los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género y sus familias.

En este esquema, resaltó la operación de mil un Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) distribuidos en el país, cuya cobertura se busca ampliar a mil 500 para 2027, con el propósito de consolidar una red de atención y protección para las mujeres.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, reconoció el trabajo de quienes operan los Centros de Justicia y señaló que estos espacios representan el primer contacto institucional para muchas víctimas en el ámbito local, además de ser fundamentales para prevenir la violencia familiar y los feminicidios.

Destacó que la coordinación entre corporaciones policiales, fiscalías y dependencias estatales de atención a las mujeres es indispensable para mejorar la respuesta institucional ante los casos de violencia.

Asimismo, adelantó que el próximo 9 de diciembre se presentará formalmente la actualización del Modelo Nacional de Atención y Protección de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Como parte de la jornada se realizó el conversatorio “Medidas de protección: solicitud, ejecución, alcances y retos ante el juez de control”, en el que participaron Gabriela Amores Moya, integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, y Axel Hernández Hernández, titular de la Unidad de Medidas de Protección de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Al encuentro asistieron directoras de Centros de Justicia para las Mujeres de distintas entidades, así como representantes de la Secretaría de las Mujeres, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el INEGI y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La autonomía económica es un derecho.



Todas las mujeres merecen tener oportunidades, generar sus propios ingresos y decidir libremente sobre su vida y su futuro. pic.twitter.com/yZKWustGFa — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) November 28, 2026

Te puede interesar:

- Encaminan en INE mantener reparto de pluris por partido; proponen “candado”

- Controversias con EU solventadas rumbo a acuerdo comercial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR