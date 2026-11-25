La titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, destacó que en los primeros ocho meses de este año se logró reducir los feminicidios en cinco por ciento, resultado que no resulta satisfactorio porque el objetivo es que no se pierda la vida de ninguna mujer más en México.

“Sin embargo, como mujeres con ninguna cifra podemos sentirnos satisfechas. Cada vida cuenta. La pérdida de una sola vida es demasiado. Seguiremos trabajando para que ninguna mujer sea víctima de violencia. Queremos que las mujeres podamos ejercer los mismos derechos sin importar la entidad federativa donde se resida”, declaró en la conferencia preisidencial.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, rindió un balance de los resultados conseguidos en lo que va del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En este marco, expuso que diez millones de mujeres ya reciben alguna de las pensiones para mujeres o adultos mayores; otros 7.3 niñas cuentan con la beca Rita Cetina.

📊♀️ #Mañanera| @LauraI_Castillo, titular de @mujeresgobmx, informó que de enero a agosto de 2026 el promedio diario de feminicidios disminuyó poco más de 5%.

🚨 “Como mujeres, con ninguna cifra podemos sentirnos satisfechas. Cada vida cuenta”, expresó.#PoderNoticiaPue… pic.twitter.com/CKyoiqv0KQ — Poder Noticia (@PoderNoticiaPue) November 25, 2026

También se han entregado 27 cartillas de derechos; 197 mil ya se sumaron al programa Tejedoras de la Patria; 157 mil 715, como Madres Trabajadoras y 2.1 millones a la beca Benito Juárez.

Señaló que una de cada tres llamadas hechas a la Línea de las Mujeres, 079, implicó violencia crítica, en donde algunas activaron alertas de violencia feminicida ante la que se brindó atención oportuna, aseguró.

Destacó que el promedio diario de feminicidios se redujo cinco por ciento; sin embargo, comentó que esto no significa una satisfacción para el Gobierno, debido a que el objetivo es que ninguna más pierda la vida.

Destacó que este 2026 ya se cumplió la meta para que se contaran con más de mil centros Libre a lo largo del país, en cada una de las 32 entidades federativas, con cobertura en 40 por ciento de los municipios.

Allí, psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas escuchan, orientan y acompañan a las mujeres sin costo y cerca de dónde viven. Esto ha permitido atender a más de 650 000 mujeres con más de 1.4 millones de servicios, expuso.

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LMCT