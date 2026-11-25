Integrantes de la judicatura nacional participan en la firma del Pacto Nacional por la Justicia de Género en la sede de la Suprema Corte.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refrendó su compromiso para garantizar a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, una justicia igualitaria, libre de discriminación y de violencia.

Durante la firma del Pacto Nacional por la Justicia de Género e instalación del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, representante de la SCJN ante el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), acompañada por el secretario general de la Presidencia de la Corte, José Hernández Hernández, en representación del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, aseveró que este es un día histórico, en el que la judicatura nacional refrenda su compromiso para combatir la violencia en los órganos de impartición de justicia.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, representante de la SCJN ante el Comité Directivo de la AMIJ, durante la firma del Pacto Nacional por la Justicia de Género y la instalación de su Comité de Seguimiento y Evaluación. ı Foto: SCJN

La ministra Esquivel Mossa llamó a la judicatura nacional congregada en la AMIJ a fortalecer una justicia igualitaria, libre de discriminación, con perspectiva de género e interculturalidad, acorde a los principios que derivan de la reforma constitucional de 2024.

“Para quienes integramos los órganos de impartición de justicia, combatir la violencia es una prioridad que empieza en nuestra propia casa. Ningún cargo ni jerarquía puede justificar el acoso o el hostigamiento contra una mujer”, destacó la ministra.

El Pacto Nacional ofrece una hoja de ruta para consolidar la perspectiva de género con visión intercultural, tanto en el quehacer jurisdiccional como en las políticas institucionales, y desde el Comité de Seguimiento y Evaluación, cada apartado de la AMIJ habrá de trabajar a partir de las líneas estratégicas y acciones que plantea el instrumento.

En este sentido, la ministra Esquivel Mossa aseguró que la visión de quienes integran el Comité Directivo y el Comité de Seguimiento y Evaluación dará al Pacto una mayor proyección a nivel nacional, para que el cambio en la forma de impartir justicia sea percibido por los justiciables, y que el acceso a la justicia para todas y todos sea una realidad.

Cabe recordar que la AMIJ reúne a la judicatura federal y las judicaturas locales, como un espacio para la reflexión, el diseño de políticas institucionales y para compartir buenas prácticas.

En su oportunidad, la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García, enfatizó que, para erradicar la violencia contra las mujeres desde los tribunales, “debemos ser capaces de prevenirla y combatirla dentro de ellos. Solo a partir de la congruencia entre lo que resolvemos y la manera en que actuamos, podremos exigir a la sociedad conductas que contribuyan a eliminar cualquier forma de violencia o discriminación”.

Autoridades judiciales instalan el Comité de Seguimiento y Evaluación para impulsar políticas institucionales con perspectiva de género e interculturalidad. ı Foto: SCJN

A su vez, Xóchitl Almendra Hernández Torres, integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ), subrayó que, en la nueva etapa del Poder Judicial de la Federación, se asume el compromiso institucional para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, así como reducir las desigualdades e impulsar el acceso efectivo de la justicia para las víctimas.

Por su parte, Claudia Valle Aguilasocho, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), exigió que “ninguna mujer encuentre en la justicia una barrera adicional a las desigualdades que enfrente en su vida familiar; que encuentre en cada persona juzgadora, en cada tribunal, en cada funcionaria y funcionario de los órganos de justicia, alguien que comprenda sus circunstancias y proteja sus derechos”.

En este pacto también participaron las ministras Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González; los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García; el presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García; el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano; así como los presidentes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA), la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de los Tribunales Agrarios; además de integrantes del Frente Nacional de Personas Juzgadoras, la Asociación Nacional de Juzgadoras en Democracia, magistradas y magistrados locales y federales.

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