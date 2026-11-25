Claudia Sheinbaum aclaró que las cuentas de Rubén Rocha nunca fueron descongeladas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no fueron descongeladas en ningún momento.

Explicó que el nuevo bloqueo anunciado este martes se debió a que un juez falló en favor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que promovió un recurso de inconformidad contra la resolución que el morenista obtuvo para poder disponer de sus pensiones.

La UIF volvió a bloquear las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.https://t.co/nQPUy8Ft7q — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 25, 2026

“Nunca se descongelaron las cuentas. Lo que él solicitó a un juzgado es que pudiera recibir su pensión, pero las cuentas seguían congeladas. Y entiendo que la UIF, por mecanismo, presenta un recurso de inconformidad ante el juez en esta ocasión pues le da la razón”, dijo.

La presidenta comentó que Rocha Moya tiene derecho a impugnar esta resolución, como lo tiene cualquier otro ciudadano.

Rubén Rocha tiene derecho a impugnar, asegura

“Él, como cualquier otra persona, tiene derecho a impugnar también esta decisión. Pues es parte del Poder Judicial y de las instituciones del estado de derecho en México. La gente tiene derecho a su defensa”, declaró.

Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

Consultada sobre los montos que Rocha Moya recibe por concepto de pensión y que rebasan el millón y medio de pesos, optó por no emitir ningún comentario:

“No conozco exactamente el tema. Él entiende que tiene varias pensiones, pero pues ya es otro tema”, declaró.

Impiden de nuevo a Rubén Rocha acceder a sus pensiones

Ayer, el periodista Arturo Ángel de Milenio reportó que se impidió nuevamente a Rubén Rocha el acceso a las cuentas en donde cobra tres pensiones.

La resolución que limitó el acceso al gobernador con licencia fue emitida por la resolución fue emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que declaró fundado el recurso de reclamación presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

⭕ UIF desbloquea dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya



🔴 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó dos cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que fueron bloqueadas seguido de la acusación de Estados Unidos en su contra por presuntos… pic.twitter.com/uXuOLdJI6E — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2026

Este recurso, a su vez, fue presentado por Hacienda bajo el argumento de que permitir el acceso a Rocha Moya a sus recursos financieros contravenía el orden público y el interés social.

Rubén Rocha Moya se encuentra en la lista de 10 funcionarios mexicanos señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos criminales. Aunque los 10 señalados han negado estas acusaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició una investigación independiente por aquellas.

Aspecto de la oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera. ı Foto: Especial

En tanto, el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya impide al gobernador con licencia acceder a los recursos de sus pensiones:

Pensión por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Pensión por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Pensión por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

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