UIF desbloquea dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya; podrá cobrar tres pensiones

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó dos cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que fueron bloqueadas seguido de la acusación de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La información fue dada a conocer por el periodista Arturo Ángel del diario Milenio. Con esta resolución, Rocha Moya podrá cobrar tres pensiones, si bien algunos de sus activos continúan bloqueados.

Rubén Rocha insistió en desbloqueo de sus cuentas… hasta que le concedieron medida cautelar

De acuerdo con la información difundida por Milenio, el desbloqueo de cuentas se realizó en cumplimiento de una medida cautelar concedida por una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

La resolución judicial se produjo después de que Rocha Moya promoviera un juicio contra su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas del sistema financiero mexicano.

En particular, las dos cuentas desbloqueadas fueron aquellas en las que el gobernador con licencia recibe tres pensiones:

Pensión por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Pensión por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Pensión por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

Una de las cuentas concentra los depósitos de las pensiones del IMSS y el ISSSTE, mientras que la segunda recibe los pagos correspondientes a su jubilación en la UAS.

UIF congeló cuentas de Rubén Rocha en mayo. ı Foto: Cuartoscuro / Especial

No obstante, otros recursos financieros de Rocha Moya permanecen bloqueados porque no fueron incluidos en la instrucción judicial.

Cuentas de Rocha Moya fueron bloqueadas en mayo

Fue en abril cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre la acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos criminales. En mayo, el entonces gobernador de Sinaloa solicitó licencia al cargo y, ese mismo mes, la UIF informó su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas del sistema financiero mexicano.

La medida derivó de alertamientos emitidos por instituciones bancarias mexicanas después de conocerse los señalamientos estadounidenses.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, de acuerdo con información reportada en ese momento por medios nacionales, Rubén Rocha recurrió a distintos mecanismos legales para intentar recuperar el acceso a sus cuentas.

Sin embargo, fue en agosto cuando la UIF notificó a Rocha Moya que no procedía su solicitud para ser retirado de la Lista de Personas Bloqueadas.

Ante esa determinación, sus abogados promovieron un juicio contencioso o de nulidad ante la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA.

Durante ese procedimiento, los magistrados concedieron una medida cautelar que permitió desbloquear las dos cuentas bancarias y fue el 5 de noviembre, según Milenio, cuando la UIF ejecutó la resolución judicial y liberó las cuentas.

No obstante, el juicio contra su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas continúa en desarrollo.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am