Objetivo, proteger a las y los habitantes

Homicidios en Sinaloa se dispararon en últimos meses; Sheinbaum envía a Gabinete de Seguridad

Claudia Sheinbaum afirmó que Sinaloa ha registrado un incremento en el número de homicidios en los últimos dos meses, por lo que ordenó a parte del Gabinete de Seguridad que realizara una valoración sobre lo que ocurre en la entidad

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, en Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el estado de Sinaloa ha registrado un incremento en el número de homicidios en los últimos dos meses, por lo que ordenó a parte del Gabinete de Seguridad que realizara una valoración sobre lo que ocurre en la entidad.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el objetivo primordial de esta indicación es proteger a las y los habitantes.

Ha habido un incremento en homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses y particularmente en las últimas semanas. Entonces, ahí eh bueno, hay todos los análisis de inteligencia de por qué ocurre esto, pero lo que nos interesa pues es proteger evidentemente a las y los sinaloenses”, declaró.

TE RECOMENDAMOS:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo
Tras cuestionamientos por dichos

Marine Le Pen ‘está mal informada’: Sheinbaum ante comentarios de la candidata francesa

Para evaluar la estrategia en Sinaloa, el general secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo sostuvo reuniones con los mandos militares y de la Guardia Nacional en esta región, a fin de considerar si se requiere mover al personal.

Además, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya sostuvo una reunión con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava.

Te puede interesar:

- Empujan limpia en INE de proveedores y nombramientos tras caída de Taddei

- Destaca Gobierno apoyos fiscales a transportistas que bloquean en 38 puntos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Chispazo de hoy 28 de octubre del 2026.
Sorteos

Resultados del Chispazo de hoy 28 de octubre del 2026. Ve los números ganadores


Google Reviews