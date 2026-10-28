Homicidios en Sinaloa se dispararon en últimos meses; Sheinbaum envía a Gabinete de Seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el estado de Sinaloa ha registrado un incremento en el número de homicidios en los últimos dos meses, por lo que ordenó a parte del Gabinete de Seguridad que realizara una valoración sobre lo que ocurre en la entidad.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el objetivo primordial de esta indicación es proteger a las y los habitantes.

“Ha habido un incremento en homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses y particularmente en las últimas semanas. Entonces, ahí eh bueno, hay todos los análisis de inteligencia de por qué ocurre esto, pero lo que nos interesa pues es proteger evidentemente a las y los sinaloenses”, declaró.

Para evaluar la estrategia en Sinaloa, el general secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo sostuvo reuniones con los mandos militares y de la Guardia Nacional en esta región, a fin de considerar si se requiere mover al personal.

Además, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya sostuvo una reunión con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava.

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FGR