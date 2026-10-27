Ricardo Trevilla supervisa operativos de la Defensa en Sinaloa; Marina y SSPC alistan visitas

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, durante su visita a Sinaloa, el 27 de octubre de 2026.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) visitarán esta semana Sinaloa para evaluar sus despliegues, revisar las necesidades de las corporaciones locales y conocer el terreno donde se proyecta construir un nuevo centro penitenciaro.

El general Ricardo Trevilla Trejo encabezó este martes el primer recorrido, mientras que el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y Omar García Harfuch, acudirán en distintos días para dar seguimiento a las operaciones de sus respectivas instituciones.

Durante su visita a Mazatlán, Sinaloa, Trevilla Trejo supervisó las actividades del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, además de revisar el despliegue de las unidades que participan en las tareas de seguridad. El general también sostuvo reuniones con mandos militares para evaluar las operaciones y conocer las condiciones en las que el personal cumple sus misiones.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, durante su visita a Sinaloa, el 27 de octubre de 2026. ı Foto: Especial

La jornada incluyó un recorrido por Nayarit, donde el titular de la Defensa acudió a la 13 Zona Militar para verificar las acciones de vigilancia y el trabajo de las tropas. En esa entidad también se reunió con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero para revisar la situación de seguridad y reforzar los mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y federales.

Ambos recorridos permitieron dar seguimiento a las tareas operativas y fortalecer las estrategias conjuntas para proteger a la población de las dos entidades.

El 27 de octubre de 2026, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional realizó una visita de supervisión a las tropas de la jurisdicción de la III Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, acompañado por autoridades militares.



El objetivo de su visita… pic.twitter.com/Pm6RKgPrE6 — @Defensamx (@Defensamx1) October 28, 2026

En cuanto a las próximas visitas del Gabinete de Seguridad a Sinaloa, la agenda contempla conocer directamente las necesidades de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán, además de evaluar el funcionamiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Otro de los puntos previstos será la inspección del terreno donde el Gobierno Federal proyecta construir un nuevo centro penitenciario, como parte de los asuntos que las autoridades revisarán durante las jornadas de supervisión.

García Harfuch explicó que los desplazamientos en fechas distintas permitirán mantener la presencia de los mandos nacionales durante varios días y evaluar las tareas que corresponden a cada dependencia.

El titular de la SSPC destacó que las actividades responden a una instrucción presidencial para reforzar el trabajo conjunto con los gobiernos locales. “Las visitas forman parte de una misma estrategia, con objetivos compartidos y coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales”, afirmó.

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cehr