Blanca Cruz García asume presidencia provisional del INE; rinde protesta ante Consejo General

Blanca Cruz García rindió protesta como consejera presidenta provisional del INE, el 27 de octubre de 2026.

Blanca Yassahara Cruz García rindió protesta este martes como consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) ante el Consejo General, después de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.

Más temprano, las y los consejeros electorales acordaron que Cruz García, quien apenas el pasado 22 de abril se integró al Consejo General, asumiera la conducción temporal del INE mientras se desarrolla el proceso en la Cámara de Diputados para designar a la persona que ocupará la presidencia hasta el 3 de abril de 2032.

En su primer mensaje al frente del organismo electoral, Cruz García aseguró que el INE colaborará con las autoridades y facilitará la documentación necesaria para que se realicen las investigaciones correspondientes “y se atiendan los requerimientos que legalmente sean competentes”.

Blanca Cruz García rindió protesta como consejera presidenta provisional del INE, el 27 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Lo anterior, tras una serie de señalamientos contra Guadalupe Taddei por presuntas irregularidades relacionadas con las contrataciones del organismo y posibles conflictos de interés por la cercanía de la exconsejera presidenta y su familia con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con siete empresas proveedoras del INE y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Además de provocar su renuncia, las acusaciones llevaron a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciara una investigación de oficio ante el posible uso indebido de recursos públicos en el organismo.

Al respecto, Cruz García también garantizó la autonomía técnica y de gestión del Órgano Interno de Control, a fin de que mantenga la coordinación con la ASF.

“La autonomía electoral no significa opacidad, ni excepción frente a la ley: significa independencia para cumplir nuestras funciones y responsabilidad para rendir cuentas”, aseveró.

Blanca Cruz García rindió protesta como consejera presidenta provisional del INE, el 27 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Por otra parte, la consejera presidenta provisional aseguró que el INE cumplirá “cabalmente” con la organización de las elecciones de 2027, sin interrupciones y con “el rigor técnico y el profesionalismo que la ciudadanía nos exige”.

“La democracia mexicana no se sostiene en una persona ni en una coyuntura: se sostiene en instituciones, reglas, servidoras y servidores públicos profesionales y decisiones adoptadas con responsabilidad colectiva”, sostuvo.

Asimismo, apuntó que el Consejo General tiene la responsabilidad de honrar la confianza ciudadana mediante la protección del voto en los procesos electorales.

“Que esta transición sirva para reafirmar aquello que nos da identidad y fortaleza: un instituto profesional, independiente, transparente y, sobre todo, colegiado”, concluyó.

Diputados reciben notificación sobre presidencia provisional del INE

| Por Claudia Arellano

En tanto, la Cámara de Diputados recibió la notificación sobre la designación de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del INE, informó el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

A través de la red social X, el legislador anunció que turnó el documento a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) “para los efectos conducentes”.

“Desde la Cámara de Diputados iniciaremos el proceso para designar a quien concluya el encargo, con apego a la ley, transparencia y responsabilidad institucional”, aseguró.

Recibí la notificación oficial del Consejo General del @INEMexico sobre la designación de la consejera Blanca Yassahara Cruz García como Consejera Presidenta Provisional del INE, misma que turné a la JUCOPO para los efectos conducentes.



Desde la Cámara de @Mx_Diputados… pic.twitter.com/WKsMDqgfIz — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) October 28, 2026

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