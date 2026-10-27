Consejera Rita Bell acusa a Guadalupe Taddei de enviar a proveedor del INE a presionarla y de amenazarla

La consejera electoral Rita Bell López Vences acusó a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), de presuntamente enviar a José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo, a preguntarle qué quería de la institución, además de atribuirle amenazas y presiones en su contra.

Rita Bell López Vences relató que José Alfredo Hernández Casillas la citó y aseguró acudir en nombre de Guadalupe Taddei para preguntarle qué quería del instituto.

“Yo no quiero nada, solo trabajar, no tengo ninguna necesidad y solo quiero trabajar”, respondió, según su testimonio.

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Tras el encuentro, dijo que acudió con Taddei para informarle lo sucedido. De acuerdo con la consejera, la entonces presidenta negó haber enviado al empresario, aseguró desconocer el asunto y prometió revisar lo ocurrido.

También le habría dicho que ya no lo contrataría.

José Alfredo Hernández Casillas ha sido vinculado con empresas proveedoras de materiales electorales que han obtenido contratos millonarios del INE y de institutos electorales locales. Entre ellas figuran Cajas Graf y Corporativo Zeg.

Empresas relacionadas con el empresario acumularon al menos mil 450 millones de pesos en contratos entre 2018 y 2025. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga una red de siete empresas proveedoras por presunta simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y posibles operaciones con factureras.

Además del episodio con Hernández Casillas, López Vences aseguró que recibió llamadas de personas externas al INE que le exigían moderar sus críticas a Taddei y cuestionaban por qué no respaldaba a la entonces presidenta.

“Normalmente era que me calmara, que qué estaba pasando conmigo, que por qué quería dañar al INE, que por qué no estaba apoyando yo a la presidenta; en otras ocasiones, que me cuidara”, relató.

La consejera Rita Bell López Vences sostuvo que las presiones también alcanzaron a integrantes de su equipo, a quienes terceros transmitían mensajes para que ella dejara de cuestionar decisiones internas.

“A mí me mandó a amenazar; o sea, ella no lo hacía, pero yo tengo personas que me buscaban a mí y a gente de mi equipo. Que les dijeran: ‘Díganle que le baje’”, afirmó, al responsabilizar a Taddei.

López Vences dijo que temió por su vida y que informó a la Contraloría del INE sobre información que recibía por correo electrónico. Aseguró que cuenta con comprobantes de esas actuaciones y que también pidió a personas de otras instituciones investigar los hechos que conocía.

“Yo también se lo hago con miedo, por supuesto, y tampoco es fácil lo que estoy señalando, porque me tengo que cuidar, pero también hay que cuidar a la institución”, expresó.

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FGR