¡Apaga la pantalla! SEP recuerda que el 3 de noviembre entra en vigor regulación de celulares en escuelas

¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación! A partir del próximo 3 de noviembre entrarán en vigor los lineamientos para regular el uso de dispositivos móviles en los planteles educativos públicos y privados del país, con el propósito de favorecer la concentración de las y los estudiantes, fortalecer la convivencia escolar y promover el uso responsable de la tecnología, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

“Queremos que regresen la convivencia en los patios, las charlas en los pasillos, la concentración y las amistades en el aula. El próximo 3 de noviembre nos quedamos sin celulares en las escuelas. ¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!”, expresó.

Durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), Delgado Carrillo destacó que esta iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada por las y los titulares de educación de las 32 entidades del país, responde a la necesidad de fortalecer los ambientes de aprendizaje y reducir las distracciones que pueden afectar la atención de las y los estudiantes. Asimismo, señaló que se busca aprovechar los espacios educativos para estimular la imaginación, la participación y las relaciones interpersonales.

El distractor más importante en el aula cabe en la palma de la mano. 📲👀



Las reglas están a punto de cambiar para darle espacio a lo que realmente importa: risas en los pasillos, carreras en el patio y miradas atentas en el salón de clases. A partir del 3 de noviembre, las… pic.twitter.com/tQPMu8dD0v — Mario Delgado (@mario_delgado) October 26, 2026

Explicó que, en educación básica, que comprende primaria y secundaria, el uso de teléfonos celulares estará restringido durante la jornada escolar, tanto en las aulas como en los periodos de recreo. La medida busca recuperar los espacios de convivencia entre niñas, niños y adolescentes, así como propiciar las conversaciones, las amistades y la interacción directa en las escuelas.

En educación media superior, indicó que cada plantel establecerá sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa, a fin de definir las condiciones para el uso de dispositivos móviles de acuerdo con sus necesidades y contextos particulares.

En educación superior, el titular de la SEP destacó que, en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se promueve el uso crítico de la tecnología para que las y los jóvenes comprendan el funcionamiento de los algoritmos, las implicaciones de la inteligencia artificial y el papel de estas herramientas en su formación académica y en la sociedad.

El secretario subrayó que la iniciativa no busca alejar a las y los estudiantes de la tecnología, sino fomentar prácticas que permitan aprovechar sus beneficios de manera consciente y responsable, privilegiando el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de las comunidades escolares.

Finalmente, invitó a docentes, madres, padres de familia, tutores y estudiantes a sumarse a esta iniciativa y contribuir a que las escuelas sean espacios de aprendizaje, diálogo y convivencia.

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